Beetlejuice Beetlejuice supera Transformers One negli Usa

agenzia

Per il cartone esordio a 25 milioni in un mese a ricavi limitati

LOS ANGELES, 22 SET – Testa a testa al botteghino di Stati Uniti e Canada questo fine settimana. A differenza di quanto previsto da esercenti e Studios, l’ha spuntata ‘Beetlejuice Beetlejuice’, che ha soffiato il primo gradino del podio al nuovo arrivato ‘Transformers One’. Il sequel di Tim Burton ha incassato 26 milioni di dollari e resta il film più visto nelle sale per il terzo weekend consecutivo, con un bottino complessivo di 225 milioni a livello nazionale e di 330 milioni a livello globale. La storia delle origini di Optimus Prime e Megatron, i due Transformers nemici giurati, ma un tempo uniti come fratelli, si è fermata a 25 milioni. È un debutto magro per il film d’animazione di Paramount e Hasbro (in Italia il 26 settembre per Eagle Pictures), che è costato 75 milioni. ‘Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti’, ultimo horror prodotto dal sodalizio tra Universal e Blumhouse, è scivolato in terza posizione con 5,9 milioni di dollari. Si tratta di un calo del 48% rispetto all’apertura per questo thriller psicologico venato di commedia nera, che ha incassato 21 milioni di dollari in Nord America e 42 milioni di dollari in tutto il mondo. Un altro nuovo arrivato, ‘Never Let Go – A un passo dal male’ (distribuito in Italia da Notorious Pictures dal 26 settembre) si piazza al quarto posto con un deludente incasso di 4,5 milioni di dollari. In questo horror da 20 milioni di budget, Halle Berry è una madre che si ritrova segregata in casa con i suoi due figli, perseguitata da un demone del male. ‘Deadpool & Wolverine’ completa la classifica dei cinque film più visti nel fine settimana, con poco meno di 4 milioni di dollari. Il film Disney e Marvel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman è rimasto nella top 3 da quando è uscito a fine luglio. Finora ha incassato 627 milioni di dollari a livello nazionale e 1,3 miliardi di dollari a livello mondiale: è il film vietato ai minori con il più alto incasso della storia. Nel complesso, i biglietti staccati in questo weekend sono inferiori dell’11,9% rispetto al 2023 e quasi del 26% rispetto al 2019. ‘Beetlejuice Beetlejuice’ è stata l’unica gioia degli esercenti a settembre, accaparrandosi da solo quasi la metà dei ricavi del mese.

