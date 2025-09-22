“BellaMà di sera” è un flop, cancellato

Rai2

Diaco: "Non è andato come sperato, ne prendo atto"

Quella di ieri è stata l’ultima puntata di BellaMà di sera: «la decisione – spiega una nota di Rai2 – è stata presa dopo una valutazione attenta degli ascolti e delle modalità di programmazione di un breve progetto sperimentale che aveva l’obiettivo di offrire contenuti rinnovati per il pubblico. A Pierluigi Diaco, che continuerà la sua fortunata striscia quotidiana con BellaMà nel pomeriggio di Rai2, va il ringraziamento delle Direzioni coinvolte nel progetto».«BellaMà di Sera è stato un esperimento, non è andato come sperato – commenta Diaco -. Ne prendo atto e, come accade ogni tanto in questo mestiere, ci fermiamo per impegnarci con passione nella versione quotidiana».Il debutto del programma aveva raccolto una settimana fa il 3.95% di share con 603mila spettatori, calati nella seconda puntata di ieri a 411mila con il 2.6%.

