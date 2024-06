Bellini Festival, le star della lirica tornano al Teatro Antico di Taormina

Spettacoli

Il 20 Settembre al Teatro Antico di Taormina il “Bellini Opera Gala”. Enrico Castiglione riporta la grande lirica all’insegna del Bellini Festival

La sedicesima edizione del Bellini Festival, la prestigiosa manifestazione fondata da Enrico Castiglione nel 2009 dedicata a Vincenzo Bellini, si svolgerà anche quest’anno a Catania dal 23 Settembre, giorno esatto del 189° anniversario della morte di Vincenzo Bellini, fino al 3 Novembre, data del 223° anniversario della sua nascita, ma con un concerto inaugurale in anteprima denominato Bellini Opera Gala che si svolgerà il 20 Settembre 2024 nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina.

Il ritorno del Festival Belliniano anche sulla ribalta del Teatro Antico di Taormina è dovuto grazie al ritorno a Taormina di Enrico Castiglione come direttore artistico del Taormina Opera Festival e come regista e scenografo dell’attesa messa in scena dell’opera Manon Lescaut, capolavoro assoluto di Giacomo Puccini, sempre al teatro Antico di Taormina nella data unica del 30 Luglio 2024.

Il Concerto Bellini Opera Gala al Teatro Antico di Taormina vedrà protagonisti numerose stelle della musica lirica internazionale (rivelate nei prossimi giorni dal direttore artistico Enrico Castiglione), che offriranno un programma di oltre due ore di musica interamente dedicato alle opere di Vincenzo Bellini, da La straniera alla Sonnambula, dal Pirata alla Beatrice di Tenda, dall’Adelson e Salvini alla Norma, dai Capuleti e i Montecchi ai Puritani, coprendo l’intero repertorio delle più celebri ed amate arie di Bellini tratte da tutte le sue opere. Ad eseguile l’intenso programma operistico a Taormina il nuovo Coro Lirico Italiano “Vincenzo Bellini” e l’Orchestra Sinfonica del Festival Belliniano.

E’ certo che il programma del Concerto inaugurale Bellini Opera Gala a Taormina offrirà dunque un ricco programma di arie operistiche, anche tra le più difficili e di raro ascolto, come “Sì, li sciogliete, o giudici…” da La straniera, “Sì, vincemmo, e il pregio io sento” dall’opera Il pirata, “Come ti adoro e quanto” e “Rimorso il lei” dalla Beatrice di Tenda, “Ah! Per sempre io ti perdei…” da I Puritani, oltre alle sinfonie delle opere più celebri.

La programmazione della sedicesima edizione del Bellini Festival, articolato come sempre attraverso le sue storiche sezioni “Bellini Opera Festival”, “Bellini Renaissance”, “Bellini International” e “Festival della Melodia Belliniana”, proseguirà poi dal 23 Settembre a Catania in vari luoghi di Catania, come Palazzo Biscari, la Badia di Sant’Agata, il Teatro Metropolitan, partendo con l’opera e numerosi concerti ed appuntamenti, fino alle tradizionali celebrazioni belliniane del 3 Novembre con il Concerto Straordinario per il 223° anniversario della nascita di Vincenzo Bellini al Duomo di Catania, ove sono custodite le sue spoglie mortali.

Dopo l’anteprima al Teatro Antico di Taormina, a Catania si inizia subito con l’opera lirica e quest’anno il 23 Settembre al Teatro Metropolitan sarà messa in scena La straniera, opera in due atti di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani, debuttata per la prima volta nel 1829 al Teatro alla Scala di Milano.

A Catania La straniera andrà in scena in collaborazione con la Grand Opera di Fujian, città della Cina di oltre dieci milioni di abitanti, dove da anni il Bellini Festival con la sua sezione internazionale ha fatto riscoprire e sta facendo riscoprire la musica e le opere di Bellini per la prima volta nella storia, fin dalla Norma del 2013 rappresentata per la prima volta in assoluto in Cina a Shenzhen con la regia di Enrico Castiglione.

Tra i tanti artisti che prenderanno parte alla messa in scena de La straniera e saranno protagonisti dei concerti della sedicesima edizione del Festival Belliniano a Catania saranno presenti Gonca Dogan, Stefano Sovrani, Iang Iang, Davide Sciacca, Amarilli Nizza, Piero Terranova, Angelo Nardinocchi, Anna Maria Calì, i vincitori del Concorso Internazionale per Voci Liriche “Vincenzo Bellini”, Cindy Leng, Silvano Frontalini, Sun Li, Minji Kim, Filippo Micale, Lisa Houben e numerosi altri.

E’ già possibile assicurarsi il posto migliore per il ritorno della grande lirica al Teatro Antico di Taormina con largo anticipo ed a prezzo vantaggioso, che sarà inaugurata quest’anno il 30 Luglio dalla Manon Lescaut, capolavoro assoluto di Giacomo Puccini, e proseguirà poi con il Bellini Opera Gala del 20 Settembre. E’ stata infatti già aperta la prevendita dei biglietti e in questi giorni è offerta la possibilità di acquistare da subito i biglietti migliori ad un prezzo molto conveniente, esattamente come accade per i biglietti aerei: chi acquista adesso, fino al 30 giugno, può scegliere un ottimo posto perché ha più scelta e risparmia perché costa molto meno, proprio secondo la strategia di non aspettare l’ultimo momento, quando i biglietti saranno in vendita a prezzo intero, e saranno esauriti i posti migliori.

I biglietti per il Bellini Opera Gala al Teatro Antico di Taormina, per La straniera e gli spettacoli a Catania sono già disponibili on line sui siti www.vivaticket.com, www.diyticket.it, www.madeticket.it e possono essere acquistati direttamente anche in tutti i punti vendita Vivaticket e tabaccherie ed edicole SISAL/Mooney sull’intero territorio nazionale italiano. E’ stato già attivato il servizio infoline +39 377 0918245 e per maggiori informazioni www.taorminaoperafestival.org e www.bellini-festival.org.