“Bello di mamma!”, la lettura ironica dei nostri tempi di Enrico Brignano

il tour

Due le date siciliane

Il tempo odierno complicato, denso di incognite, i rapporti umani sull’orlo dello stress dilagante, quanto il vivere contemporaneo sottopone a tutti noi.

Enrico Brignano dopo l’exploit dei “7 Re di Roma”, porta in scena le anomalie attorno al genere umano, una traccia sulle cause quotidiane, la tecnologia fine a se stessa, l’ipocrisia che frantuma il dialogo, gli espedienti per barare ogni forma di correttezza e lealtà.

“Bello di mamma!” è un condensato del nostro tempo, trattato e plasmato dall’attore romano, una lettura ironica e malinconica, foto e ritratto allo stesso tempo su come siamo, come eravamo, quanto fosse curativa una carezza nel sentirsi dire “bello di mamma”.