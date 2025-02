Bentornato “re burlone”: Acireale, Misterbianco e Termini Imerese in festa per il carnevale

Spettacoli

Dai carri allegorici ai costumi più belli di Sicilia: le città siciliane e le sfilate

Acireale, Misterbianco e Termini Imerese in festa per l’edizione 2025 del carnevale. Il centro storico di Misterbianco si è colorato per il primo appuntamento domenicale con la tradizionale sfilata dei carri e dei costumi, sapientemente ideati e assemblati dalle associazioni cittadine. Ad Acireale torna la sfilata dei carri allegorico-grotteschi, dei gruppi mascherati e maschere isolate tra coriandoli e musica. Nella cittadina in provincia di Palermo si rinnova l’appuntamento con le tradizionali maschere di “u nannu” e “a nanna”, la sfilata di sette carri e tanto spettacolo.

