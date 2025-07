Between, al via il festival nei siti ennesi dell’Unesco

scenari d'eccezione

Si parte il 22 con il concerto di Paolo Fresu e Omar Sosa

Torna nell’Ennese il Between music&arts festival, il progetto artistico promosso dall’Ente Parco Archeologico di Morgantina e dalla Villa Romana del Casale, e dai comuni che ne fanno parte. Dal 22 al 27 luglio diverse forme d’arte dialogheranno con la bellezza senza tempo dei siti archeologici, come la Villa Romana del Casale, il Museo Archeologico di Aidone e l’area archeologica di Sofiana a Mazzarino, e di strutture storiche come Palazzo Trigona, la Pinacoteca comunale e l’ex convento di Sant’Anna di Piazza Armerina. Diventando, così, scenari d’eccezione per concerti, performance, esposizioni, proiezioni e incontri.Alle 21 nella Villa Romana del Casale, famosa in tutto il mondo per i suoi meravigliosi mosaici, si terrà un evento d’eccezione: Paolo Fresu e Omar Sosa in concerto con il loro progetto discografico «Food», un dialogo tra jazz, identità e memoria, un viaggio sonoro tra isole, sapori e origini. La musica sarà anche protagonista al sorgere del sole, il 23 luglio, con una performance all’alba nell’area archeologica di Sofiana, il 24 con Adnan Joubran e culminerà nella grande festa finale del 27 luglio, con il concerto della BabelNova Orchestra e la partecipazione dei ragazzi del Campus, in una celebrazione collettiva tra le note del mondo.

Il festival è prodotto e organizzato dall’associazione culturale Globart e dal Saint Louis college of music, con la direzione artistica di Roberto Grossi e Stefano Mastruzzi, e in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

«Il Between – spiega Roberto Grossi – è un festival unico, che non vuole ‘spettacolarizzare la cultura’, ma sottolinearne il valore dell’esperienza e della conoscenza. La nuova edizione è centrata sulla ‘scoperta e condivisione’. Un invito ad aprirsi all’altro, ad accogliere nuove visioni e a costruire quelle connessioni che, attraverso il linguaggio universale dell’arte, possono condurre verso una società migliore».

«Il Festival Between – sottolinea Carmelo Nicotra, direttore dell’Ente Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale – arricchisce l’offerta culturale del Parco, in una prospettiva sempre più internazionale, con espressioni artistiche ed energie creative provenienti da tutto il mondo. Per favorire la crescita economica e sociale del territorio, valorizzando la nostra forte vocazione all’incontro tra le culture e le identità, soprattutto per le nuove generazioni».