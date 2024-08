Biancaneve, la versione live action del classico Disney nel 2025

agenzia

Il trailer con Rachel Zegler e la cattiva Gal Gadot al D23 Expo

ROMA, 10 AGO – Arriverà nelle sale il 21 marzo 2025 la versione live action di Biancaneve, grande classico di animazione Disney del 1937: diretta da Marc Webb, vedrà Rachel Zegler nei panni della prima principessa creata da Walt in persona e Gal Gadot nel ruolo della matrigna, la regina cattiva. Il trailer è stato mostrato al D23 Expo di Anaheim, l’evento annuale per i fan organizzato dal colosso dell’entertainment, alla presenza delle protagoniste. Dalle prime immagini è evidente che il remake sarà molto simile all’originale, dall’abito blu e giallo della protagonista ai sette nani che marciano verso la miniera o ballano con Biancaneve sulle note di Impara a fischiettar, alla perfida Grimilde che chiede allo specchio magico chi sia ‘la più bella del reame’, alla mela avvelenata. “È stato l’onore di una vita”, ha detto Rachel Zegler parlando del ruolo di Biancaneve, spiega Variety. “Penso che qualsiasi giovane, qualsiasi bambina, se indossa un vestito da principessa Disney ed è come lei per un giorno, figuriamoci per sei mesi… è stata semplicemente l’esperienza più incredibile e non vedo l’ora di condividerla con tutti voi”. “È stato molto divertente fare qualcosa di completamente diverso da qualsiasi cosa avessi mai fatto prima”, ha sottolineato Wonder Woman-Gal Gadot che dà il volto all’iconica regina cattiva. “È deliziosa, è malvagia, è magica”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA