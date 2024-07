Biglietti ancora disponibili a prezzi vantaggiosi

Spettacoli

Adottata la formula prima acquisti meno paghi

Da quando è stata aperta la prevendita, le richieste di biglietti per la Manon Lescaut di Giacomo Puccini in scena al Teatro Antico (nella foto) di Taormina del prossimo 30 Luglio sono arrivate da ogni parte del mondo, ma la possibilità di acquistare i biglietti a un prezzo vantaggioso rimane valida soltanto fino al 15 luglio, ovvero fino a domani.

I biglietti per la Manon Lescaut sono infatti in vendita a prezzo vantaggioso fino a domani. Dal 16 luglio fino al giorno dello spettacolo passeranno a tariffa intera, fermo restando le riduzioni per i bambini e gli over 65 e la possibilità di usufruire di ottimi sconti per i gruppi superiori a 5 persone.

Chi acquista fino a domani potrà pertanto non soltanto scegliere il posto che preferisce (come ovviamente sarà possibile scegliere in pianta fino al giorno di spettacolo secondo disponibilità) ma potrà risparmiare secondo l’offerta chi prima acquista, meno spende, proprio come avviene per l’acquisto dei biglietti per i voli aerei. Dopo tale data, i biglietti saranno in vendita a prezzo intero.

I prezzi entro il 15 luglio sono molto vantaggiosi: tribuna centrale numerata 70,00 euro, tribuna laterale 60,00 euro, gradinata numerata 40,00 euro, cavea non numerata 20,00 euro.

Una possibilità originale messa a punto esclusivamente per la nuova stagione lirica che Enrico Castiglione si appresta a firmare per il Teatro Antico di Taormina sotto l’egida del Taormina Opera Festival, che oltre alla Manon Lescaut del 30 luglio prevede anche altri due importanti spettacoli operistici: il Bellini Opera Gala del 20 settembre e il Puccini Opera Gala del 27 settembre, con la partecipazione di celebri star della lirica.

Tutti i biglietti sono in vendita sui siti vivaticket.com, diyticket.it e madeticket.it, nonché nei punti vendita Sisal e Mooney Pay, e in tutti i punti vendita nazionali di Vivaticket. Il programma completo sul sito ufficiale www.taorminaoperafestival.org.