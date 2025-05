Billie Eilish miglior artista agli American Music Awards

agenzia

Gracie Abrams emergente, Sza due premi nell'R

ROMA, 27 MAG – Billie Eilish è stata premiato come miglior artista dell’anno agli American Music Awards (Ama). Lo riportano i media Usa. La cantante pop americana si è aggiudicata il riconoscimento più importante degli Ama superando altri candidati come Taylor Swift, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Morgan Wallen e Zack Bryan. Gracie Abrams ha vinto come miglior artista emergente. Sza si è aggiudicata i premi di miglior artista femminile R&B e miglior canzone R&B per ‘Saturn’. Becky G è stata nominata miglior artista latina femminile.

