Billy Zane a Taormina in un racconto metanarrativo fuori concorso

Cinema

Questa sera, al Teatro antico di Taormina, Zane riceverà il “Taormina Excellence Award”

Oggi a Palazzo dei Congressi, per la prima volta in Sicilia, l’attore Billy Zane (Titanic, Ritorno al futuro, I segreti di Twin Peaks), ha incontrato il pubblico in conferenza e ha parlato del suo film “Int. Hallway Night”, sezione Fuori concorso. Il film è una racconto metanarrativo. Questa sera, al Teatro antico di Taormina, Zane riceverà il “Taormina Excellence Award”.

Billy Zane è soprattutto conosciuto per aver interpretato nel kolossal “Titanic” il ruolo di Cal Hockley, il ricco e freddo marito di Rose (Kate Winslet), e quello di un amico di Biff nei primi due film della saga di “Ritorno al futuro”, ma ha preso parte anche a molte serie tv tra cui “I segreti di Twin Peaks” e “Streghe”.Alla prima domanda, sul perché della scelta di un film metanarrativo, un film nel film, Zane ha commentato: “Non avevo scelta. Lo abbiamo creato durante la realizzazione del film, perché era l’unico modo per sistemarlo: mostrarne il making of. Tutto questo è stato concepito nell’arco di un giorno”.