Blanco come l’angelo Damiel, esce Piangere a 90

Dopo un anno di silenzio il nuovo singolo dal 9 maggio

ROMA, 07 MAG – Un anno di silenzio, un video a sorpresa che evoca l’angelo Damiel che Wenders faceva volare sopra Berlino e che è il manifesto dell’intensità emotiva convogliata nel nuovo singolo: “Piangere a 90”, in cui Blanco attraversa, abita e trasforma in voce le difficoltà della vita, per quello che rappresenta l’inizio di un importante ritorno che non cerca consensi ma verità. Da venerdì 9 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Emi Records Italy (Universal Music Italy) accompagnato dal videoclip su YouTube, il nuovo brano di Blanco, dopo un anno di silenzio, torna a farsi sentire raccontando qualcosa di estremamente personale per l’artista come le proprie cadute e le proprie rinascite. Completamente privo di sovrastrutture, crudo e viscerale come solo lui sa essere, Blanco alterna la fragilità delle strofe all’esplosione travolgente e lacerante del ritornello, rendendo questa ballad, scritta con Tananai e prodotta da Michelangelo, un “flusso emotivo”. Il videoclip, realizzato dal collettivo Broga’s, è una lente d’ingrandimento sulla fragilità in cui Blanco si ripresenta al suo pubblico riflessivo e tormentato, dall’alto del delicato piedistallo che lo regge, e ripensa al sé stesso – Riccardo – di tanti anni fa, col desiderio di rivivere quella spensieratezza. La reference è quella dell’angelo Damiel ne Il cielo sopra Berlino, capolavoro di Wim Wenders datato 1987, in un limbo tra mondo fisico e mondo spirituale.

