Bocelli & Sinner insieme in una canzone

Il 20 giugno esce in tutto il mondo Polvere e gloria

ROMA, 19 GIU – Cosa accade quando due fuoriclasse si incontrano fuori dal campo, ma nel territorio condiviso della vita vissuta? Nasce Polvere e Gloria, l’inaspettata unione in musica tra Andrea Bocelli e Jannik Sinner, in uscita il 20 giugno per Decca Records / Universal Music. Il brano è una conversazione tra generazioni, tra percorsi diversi ma guidati dalla passione. In Polvere e Gloria, tra italiano e inglese, Bocelli presta la sua voce calda a versi intensi e solenni, mentre Sinner, con tono sincero, interviene con passaggi quasi fossero pensieri ad alta voce. E così, accanto alla voce lirica del tenore, le parole dello sportivo suonano come appunti di vita: All you have to do is to be yourself, Improve every day, Talent doesn’t exist, it has to be earned. Il brano, scritto da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope, lo stesso Andrea Bocelli e prodotto da PPG Pierpaolo Guerrini, è un omaggio alla fatica ma allo stesso tempo alla bellezza del percorso, alla “linea sottile che trasforma la polvere in gloria”. È un manifesto del sorriso come risposta alla tempesta. “Polvere e Gloria è un inno al valore della perseveranza, alla nobiltà della fatica quotidiana che trasforma ogni passo incerto in parte di un disegno più grande – ha detto Bocelli -. Condividere questo percorso con Jannik è stato affascinante: mondi diversi ma vicini nell’impegno, nella disciplina, nella ricerca costante di autenticità e bellezza. E confesso di essere suo tifoso da sempre, affascinato non solo dal suo talento, ma anche dalla sua umiltà e dalla sua forza interiore”. “Sono molto onorato e felice di far parte di questo progetto con Andrea, che da trent’anni è una voce unica e straordinaria, bandiera del nostro paese nel mondo. Non avrei mai potuto immaginare di sentire la mia voce in un suo brano, tutto questo è un emozione forte”, ha aggiunto il tennista n. 1 al mondo. Il videoclip diretto da Gaetano Morbioli che accompagna il brano, alterna immagini inedite e private dell’infanzia e dell’adolescenza dei due protagonisti, con quelle attualissime girate nella tenuta toscana del Maestro Bocelli, che restituiscono la dimensione più autentica e intima dell’incontro: tra campi dorati, silenzi carichi di senso e uno scenario che profuma di casa, entrambi si mostrano senza sovrastrutture.

