Bolle-Prometheus balla col fuoco stasera al Teatro Greco

La star della danza per la prima volta a Siracusa in un Gala con i suoi "friends". "Vedo tanti valori positivi in questo mito e anche un po’ la mission della mia vita: portare la danza a tutti"

Roberto Bolle balla col fuoco. E’ Prometheus nel nuovo straordinario assolo nato proprio per Siracusa, in una scenografia di grande impatto di tubi d’acciaio, su cui si arrampica, si avvinghia, tra fiamme e luci, per rubare il fuoco a Zeus e donarlo agli uomini. Bolle, magnifici 49 anni, star amatissima della danza internazionale, è per la prima volta stasera al Teatro Greco in un Gala con i suoi “friends” che chiude la stagione dell’Inda. Un viaggio nei classici, come “Esmeralda” e “Don Chisciotte” di Petipa, una coppia al maschile per “Les Indomptés” firmato da Brumachon, un tuffo nel contemporaneo, che conta anche “In your black eyes” su musiche di Ezio Bosso – «il gala è costruito mescolando classico e contemporaneo, creando uno spettacolo dinamico che possa affascinare sia gli appassionati che i neofiti della danza», anticipa il grande ballerino – e il finale con il nuovo “Prometheus” fortemente simbolico, in cui ruba il fuoco della danza per condividerlo con tutti.

«Ci stavo pensando da molto tempo – racconta Bolle – Sono da sempre affascinato dalla storia di questo Titano che sacrifica la sua vita per portare il fuoco – e quindi il progresso e il futuro – all’umanità. E sono molto felice di come questo pezzo abbia preso vita, grazie alla coreografia di Massimiliano Volpini e la collaborazione con Prometeon Tyre Group. Ci vedo tanti valori positivi in questo mito e anche un po’ la mission della mia vita: portare la danza a tutti. Era importante riuscire a portarlo a Siracusa, dove il mito sta di casa. Si crea in questi luoghi una sorta di magia, un connubio tra danza, bellezza e storia che rende gli spettacoli unici e irripetibili».

Chi saranno i suoi “friends” in palcoscenico in questa occasione?

«Sono molti e tutti di altissimo livello, ognuno di loro porta in eredità uno dei suoi cavalli di battaglia, pezzi la cui interpretazione mi ha particolarmente colpito. Sono sicuro che sarà uno spettacolo straordinario».

“Roberto Bolle and Friends” PARCHI DI NERVI GENOVA 28 giugno 2024 PROGRAMMA 1. Thaïs – Pas de deux Balletto di Roland Petit Musica: Jules Massenet Artisti: Maria Eichwald, Roberto Bolle 2. Il corsaro Coreografia: Marius Petipa Musica: Riccardo Drigo, Ludwig Minkus Artisti: Inès McIntosh, Daniil Simkin 3 . Les Indompt é s Coreografia: Claude Brumachon Ripresa coreografica: Benjamin Lamarche Musica: Wim Mertens Artisti: Roberto Bolle, Toon Lobach 4 . Le Fiamme di Parigi Coreografia: Vasilij Vainonen Musica: Boris Asafiev Artisti: Camilla Cerulli, Adhonay Soares da Silva 5 . Chiaroscuro Coreografia: Simone Valastro Musica: Max Richter Artista: Roberto Bolle 6 . II Coreografia, scene e costumi: Philippe Kratz Musica: Soundwalk Collective, The Field Artisti: Casia Vengoechea, Toon Lobach 7 . Les Bourgeois Coreografia: Ben Van Cauwenbergh Musica: Jacques Brel Artista: Daniil Simkin 8 . Kazimir’s Colors Coreografia: Mauro Bigonzetti Musica: Dimitrij Sostakovic Artisti: Maria Eichwald, Roberto Bolle 9 . Don Chisciotte Coreografia: Marius Petipa Musica: Ludwig Minkus Artisti: Inès McIntosh, Adhonay Soares da Silva 10. Prometheus Coreografia: Massimiliano Volpini Musica: Ludwig van Beethoven Artista: Roberto Bolle Official Sponsor Light designer: Valerio Tiberi Produzione ARTEDANZASRL robertobolle.com #bolletour2024

Com’è riuscito con i suoi spettacoli, con i gala televisivi cult, ad avvicinare il grande pubblico alla danza?«Non ho mai avuto paura di sperimentare, di far dialogare la mia danza con la contemporaneità mescolando arti e mondi, generi e stili. L’obiettivo è sempre quello di mostrare come la danza sia un’arte viva in grado di interpretare il mondo, di coinvolgerlo e, a volte, dargli addirittura un senso. Per realizzare questo, mantenendo sempre un livello alto di contenuto, ogni linguaggio e ogni mezzo sono leciti: dalla televisione ai flash mob, dai social ai festival. Lo snobismo lede la cultura confondendo il contenuto con il contenitore. La qualità deve essere nel contenuto che può essere veicolato con ogni mezzo». Cosa si può fare di più per la danza? «Intanto si può renderla più organica alla scuola e alla crescita dei giovani, inserendo la danza e la storia della danza nei programmi scolastici, proprio come ginnastica e anche storia della musica o dell’arte. E poi va fatto un intervento strutturale sui teatri e sul sistema per valorizzare gli artisti e i corpi di ballo nel nostro Paese per tornare ad essere un centro propulsivo e non periferico della danza a livello internazionale». Il linguaggio del corpo è universale, può essere quello che oggi attira di più il pubblico giovane? «Il linguaggio della danza è ancestrale, fa parte del nostro dna più profondo. Il ballo ha sempre attirato i giovani, ma devo dire che c’è una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza della danza anche nella crescita personale. La danza è portatrice di grandi valori come l’impegno, la disciplina, il sacrificio. Ed è terapeutica. In questi anni di disagio e solitudine, la danza è condivisione, è sfogo, è bellezza. Può aiutare moltissimo un ragazzo».

