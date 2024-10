Boos, ‘Saviano? È importante mostrare cosa accade in Italia’

agenzia

Direttore Buchmesse su assenza dello scrittore dalla delegazione

FRANCOFORTE SUL MENO, 15 OTT – “Credo che sia molto importante mostrare quello che sta accadendo in questo momento in Italia a livello culturale e politico”. Lo ha detto il direttore della Buchmesse di Francoforte, Juergen Boos, come riporta la France Presse, oggi all’apertura della fiera, dove i tedeschi sono tornati sull’assenza di Roberto Saviano dalla delegazione ufficiale italiana, Paese Ospite d’Onore di questa edizione. Alla fine lo scrittore è stato invitato alla fiera dal suo editore tedesco. Ma per protestare contro la sua esclusione dalla selezione ufficiale, 41 scrittori italiani hanno firmato una lettera aperta per denunciare “ingerenze politiche sempre più soffocanti in campo culturale” e un degrado della libertà di espressione nel Paese. “Non c’è stata alcuna ‘ingerenza esterna’ nella costituzione di ‘Radici nel futuro’, questo il nome della selezione italiana 2024, ribatte l’associazione degli editori italiani, riporta l’Afp.

