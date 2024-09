Box office, Cattivissimo me 4 resta al top, supera 13,6 milioni

agenzia

Debutta secondo Beetlejuice Beetlejuice. Box office +21%

ROMA, 09 SET – Resta in vetta al box office Cinetel Cattivissimo me 4, nuovo episodio della saga animata di Chris Renaud e Patrick Delage con nella versione italiana le voci di Max Giusti, Arisa, Stefano Accorsi e Sofia Vergara, che nel weekend ha incassato oltre 2 milioni per un totale in tre settimane di 13 milioni 611mila euro. Al secondo posto si insinua Beetlejuice Beetlejuice, sequel di Beetlejuice – Spiritello porcello del 1988, nuovamente diretto da Tim Burton e con lo stesso cast che conta Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia che in quattro giorni in sala ha guadagnato 1 milione 645mila euro. Scivola di una posizione ed è terzo questa settimana It Ends With Us – Siamo noi a dire basta diretto da Justin Baldoni, dall’omonimo romanzo di Colleen Hoover con 455mila euro e un totale in tre settimane di 3 milioni 20mila euro. In quarta posizione, sempre da Venezia, Campo di Battaglia di Gianni Amelio con Alessandro Borghi che in quattro giorni incassa 413mila euro. È quinto (una posizione in meno) Deadpool & Wolverine che incassa 215mila euro nel weekend portando il complessivo in sette settimane d 17 milioni 697mila euro, seguito – in discesa di tre gradini – da Il corvo di Rupert Sanders con 159mila euro e un totale in due settimane di 677mila euro. Alien: Romulus passa dal quinto al settimo posto con 127mila euro euro nel fine settimana per un totale in quattro settimane di 2 milioni 774mila euro. New entry in ottava posizione Limonov, il film ispirato al romanzo biografico di Emmanuel Carrère che ricostruisce le vicende del poeta e oppositore russo: nel weekend incassa 126mila euro. Chiudono la top ten il capitolo secondo del film d’animazione Inside Out che alla dodicesima settimana in sala porta a casa 90mila euro per un totale di ben 46 milioni 228mila euro e Finché notte non ci separi, il film di Riccardo Antonaroli che fa riflettere sul matrimonio e i suoi compromessi che registra 66mila euro per un totale in due settimane di 323mila euro. Nel complesso l’incasso del week end è di 5.752.576 euro, con un incremento del 21% rispetto allo scorso fine settimana.

