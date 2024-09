Brian May, ‘ho avuto un principio di ictus, ma ora sto bene’

agenzia

La leggenda dei Queen ha 77 anni. "Posso suonare la chitarra"

LONDRA, 04 SET – Brian May, 77enne leggenda dei Queen, ha rivelato oggi ai fan – in un video postato sul suo sito web – di aver avuto nei giorni scorsi un episodio ischemico “minore”, meno di un ictus, ma di essere in via di ripresa e già un grado di suonare nuovamente l’amata chitarra. “All’improvviso, da un momento all’altro, ho perso il controllo di questo braccio”, ha raccontato sir Brian indicando il suo arto superiore sinistro, e aggiungendo con perfetto understatement inglese: “Devo ammettere che mi sono un pochino spaventato”. “La buona notizia – ha comunque rassicurato i fan – è che posso suonare la chitarra… e che sto bene”. Per ora “faccio solo ciò che mi è stato detto di fare, praticamente nulla”, ha quindi scherzato descrivendo la sua convalescenza a casa, nel sud dell’Inghilterra, dopo aver ringraziato i medici e gli infermieri del Surrey Frimley Hospital che lo hanno assistito. Brian May è stato autore con Freddie Mercury di gran parte delle hit dei Queen e resta custode dell’eredità della celebre band. Chitarrista iconico nella storia del rock, ha saputo unire per tutta la vita la sua passione per la musica con l’attività scientifica e accademica, ed è anche professore universitario di fisica a riposo. È stato insignito con il cavalierato britannico e il titolo di ‘Sir’ da re Carlo III l’anno passato.

