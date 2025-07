Brignano, Cocciante e Gabbani, il tris d’assi tra Taormina e Palermo

spettacoli

Al Teatro Antico e al Verdura le date degli spettacoli d'agosto

Sulla tratta Palermo – Taormina tre spettacoli di livello firmati da Enrico Brignano, Riccardo Cocciante, Francesco Gabbani, durante il mese di agosto.

L’attore romano dall’alto dei successi teatrali e televisivi, porta in scena “Bello di mamma”, escursione sul come eravamo, come siamo diventati, 29 agosto Taormina – Teatro Antico, 30 agosto Palermo – Teatro di Verdura, un solo appuntamento per Riccardo Cocciante, pagina indelebile italiana, canzoni senza tempo da “Poesia” a “Bella senz’anima”, senza trascurare “Era già tutto previsto”, recentemente rivitalizzata da Paolo Sorrentino, inclusa nella colonna sonora di “Parthenope”, al Teatro Antico di Taormina il 10 agosto, doppio appuntamento per Francesco Gabbani, tra pop e cantautorato l”autore di “Amen”, “Occidentali’s Karma”, “Viva la vita” ed una notevole “Buttalo via”, scrittura per la signora “Mina”, arriva a Palermo il 5 agosto – Teatro di Verdura, 6 agosto Taormina – Teatro Antico.

