Bruno Barbieri torna da lunedì con le sfide tra gli albergatori di “4 Hotel”

In onda su Tv8. Per la prima volta in Sardegna con due tappe speciali a Cagliari e nella Costa Sud, poi a Genova e Napoli

Bruno Barbieri ricomincia a esplorare e a giudicare l’accoglienza e l’ospitalità made in Italy con “Bruno Barbieri 4 Hotel”, che riparte con le nuove sfide per la prima volta in chiaro, su TV8, dal 13 gennaio, ogni lunedì, alle ore 21.30.

Gli albergatori di tutto il Paese sono pronti a sfidarsi proponendo le proprie idee e formule capaci di conquistare e abbinare la tradizione più riconoscibile della Penisola con le nuove frontiere dell’hôtellerie, la promozione del territorio con il confort per la clientela.

Lo Chef stellato torna protagonista della gara e mette in competizione gli hotel e i rispettivi albergatori. Questi ultimi devono sapersi distinguere all’interno del “match” oltre che nei rispettivi territori per le loro idee e il loro spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti, in viaggio per passione, turismo o necessità. Il personale degli alberghi in gara è messo a “durissima” prova da Bruno: nessuno come lui riesce a mettere in difficoltà i responsabili delle strutture ricettive di tutta Italia. Bruno è l’unico che può giudicare con eleganza, severità e precisione il loro stile e il loro modo di fare accoglienza, il vero biglietto da visita dell’Italia.

Bruno Barbieri 4 Hotel è un viaggio ipnotico e imperdibile che nel corso degli episodi ha toccato gli angoli di tutta la Penisola e che ora finalmente arriva anche in Sardegna per due episodi straordinari in due delle zone più ricercate dai turisti di tutto il mondo: la splendida Cagliari, capoluogo di regione, e la costa meridionale, al centro del primo episodio di questo nuovo ciclo di puntate. E poi ancora Bruno andrà alla ricerca delle nuove idee del settore in altre destinazioni come Genova, la zona del Lago di Bolsena (in provincia di Viterbo), la Riviera del Brenta (poco lontano da Venezia), Napoli, Valdobbiadene (dalle parti di Treviso, nella zona delle colline dell’Unesco) e Trentino.

Otto nuovi episodiin cui gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contendono il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult. Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall’esigente e severo esperto, i concorrenti trascorrono un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenta in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore, come sempre prestando grande attenzione alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori.