Brunori Sas, dopo Sanremo al via il tour che lo porterà anche a Catania

Con il nuovo album "L'albero delle noci"

Una delle poche note liete del Sanremo 2025 si chiama Brunori SAS, un’andatura costruita gradino dopo gradino, senza accelerazioni improvvise o brusche fermate, una coerenza nelle scelte, oggi che campeggia su un palco nazional popolare, ieri quando suonava nei club italiani a contatto del pubblico.

“L’albero delle noci”, il nuovo album, motivo dei concerti per le vie d’Italia, titolo della canzone in gara al festival dei fiori, un acquarello che fotografa corde di vita personale, «io come sempre canguro fra il passato e il futuro, scrivo canzoni d’amore alla ricerca di un porto sicuro, sono cresciuto in una terra crudele dove la neve si mescola al miele».