Canale 5, Striscia la Notizia: Salvo La Monica stupisce con il remake di Jovanotti

Una nuova apparizione che conferma la crescente popolarità dello youtuber siciliano

Salvo La Monica, youtuber e digital animator originario di Siracusa, è tornato protagonista su Canale 5 nella trasmissione “Striscia la Notizia”, condotta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, all’interno della rubrica “La Striscia dei record”, uno spazio dedicato ai nuovi talenti del web. Il video andato in onda è un originale remake di un brano di Jovanotti “Tanto, Tanto”, realizzato con tecniche di animazione e reinterpretazione, in cui La Monica ha saputo ricreare in modo sorprendente l’atmosfera e l’energia del celebre artista.

Questa nuova apparizione conferma la crescente popolarità dello youtuber siciliano, diventato un punto di riferimento nell’universo dei contenuti digitali creativi. Nato nel 1987, Salvo La Monica ha coltivato fin da giovanissimo la passione per l’arte e la tecnologia. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico, si è laureato in scenografia presso l’Accademia delle Belle Arti di Siracusa. I suoi primi successi arrivano con la creazione di videoclip remake di artisti famosi, tra cui James Blunt, Linkin Park e Paolo Meneguzzi, pubblicati sul suo canale YouTube.

Questi progetti gli hanno aperto le porte della televisione, portandolo a partecipare a programmi come “Community” su All Music e “Social King” su Rai Due. Nel 2012 è stato selezionato per un master in filmmaking promosso dalla Rai e dall’Università La Sapienza di Roma, dove ha ottenuto l’attestato di filmmaker. Il suo canale YouTube ha conosciuto una crescita esponenziale negli anni, fino a raggiungere e superare il traguardo del milione di iscritti, meritandogli il prestigioso riconoscimento della “Gold Play Button” da parte di YouTube nel 2022, mentre nel 2020 aveva già ottenuto la “Silver Play Button” per i primi centomila iscritti. Tra le sue creazioni più recenti spicca il videogioco “Simba The Cat”, realizzato con Unreal Engine e dedicato al suo amato gatto, con uno stile ispirato ai classici platform.

Salvo ha inoltre pubblicato un vinile in edizione limitata contenente due sue tracce musicali originali: “Dragon Ball Super Ultra Instinct Kamehameha” e “Kamehameha Dancing”, dimostrando la sua capacità di fondere il mondo della musica e quello del visual storytelling.

Non solo YouTube: anche su TikTok La Monica ha ottenuto risultati notevoli, superando i 100.000 iscritti e ampliando ulteriormente il suo pubblico. Attualmente sta sviluppando un nuovo canale interamente dedicato ai contenuti in 3D, con l’obiettivo di offrire esperienze visive sempre più coinvolgenti. La sua poliedricità artistica, la costante ricerca dell’innovazione e il legame autentico con la propria community rendono Salvo La Monica un esempio di talento contemporaneo che ha saputo costruire una carriera partendo dal proprio territorio e raggiungendo un pubblico nazionale e internazionale.

La sua recente performance a Striscia la Notizia con il remake di Jovanotti, accolta con entusiasmo sia dai conduttori che dagli spettatori, rappresenta l'ennesima conferma di un percorso in costante ascesa.