agenzia

Per il film Kinds of Kindness di Lanthimos

CANNES, 25 MAG – Il premio per il migliore attore al 77/o festival di Cannes, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto da Jesse Plemons per Kinds of kindness di Yorgos Lanthimos.

