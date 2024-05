agenzia

Per il film Il seme del fico sacro

CANNES, 25 MAG – Il Premio speciale del 77/o Festival di Cannes per la migliore sceneggiatura, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto dal film The seed of the sacred fig (Il seme del fico sacro) di Mohammad Rasoulof.

