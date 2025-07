Caparezza ecco il nuovo album: “Orbit Orbit” in uscita a ottobre promette scintille

spettacoli

E con il disco anche un libro a fumetti sceneggiato dal rapper pugliese

Dopo quattro anni di attesa Caparezza è tornato: sui propri canali social, il rapper pugliese ha annunciato il nuovo album: Orbit Orbit, il nono in studio in 25 intensi anni di carriera musicale, che uscirà esattamente il 31 ottobre. E non solo musica: con enorme sorpresa dei fan, infatti, il progetto includerà anche un libro a fumetti interamente sceneggiato da Caparezza, e da cui l’album trae proprio ispirazione.

Il rapper ha così scritto sulle proprie pagine Facebook e Instagram: «Sono un appassionato lettore di fumetti, e creandone uno ho realizzato un sogno che avevo nel cassetto fin da bambino. Non potevo immaginare, però, che l’entusiasmo per questo nuovo percorso mi avrebbe motivato a concepire un intero nuovo album in studio».

A tema spaziale, la copertina del nuovo album è stata realizzata dal fumettista Matteo De Longis, e il fumetto sarà edito da Sergio Bonelli. L’opera sarà disponibile nello specifico sia in formato albo a colori che in volume cartonato a colori. Come anticipato il 21 maggio, Caparezza tornerà in tour nel 2026, con la prima data al Rock di Roma il 26 giugno, e attraverserà altre 20 città italiane.In Sicilia l’appuntamento con uno degli artisti musicali innovativi e amati sarà a Catania (il 7 agosto in Villa Bellini) nell’ambito degli eventi di Sotto il Vulcano Fest, e a Palermo (l’8 agosto al Velodromo) per il Dream Pop Fest.