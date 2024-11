Capitale Italiana del Libro 2025, scelti i sei Comuni finalisti

agenzia

Entro il 30 novembre sottoposto a Giuli il progetto vincitore

ROMA, 26 NOV – Il ministero della Cultura rende noto che la giuria per la selezione della Capitale italiana del libro 2025, presieduta da Gian Arturo Ferrari, ha scelto i 6 Comuni finalisti dopo aver esaminato le 20 candidature pervenute. Questo l’elenco: Grottaferrata (Rm), Ischia (Na), Macchiagodena (Is), Mistretta (Me), Sorrento (Na) e Subiaco (Rm). Il 27 e il 29 novembre 2024 alle 10, a Roma, nella sede della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del ministero, avranno luogo le audizioni in cui saranno illustrati i dossier. Entro il 30 novembre, la giuria sottoporrà al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il nome del progetto presentato dalla città che diventerà Capitale italiana del libro 2025. Alla vincitrice verrà assegnato un contributo di 500mila euro da parte del ministero della Cultura. Ad aggiudicarsi il riconoscimento negli anni scorsi sono state: Chiari (2020), Vibo Valentia (2021), Ivrea (2022), Genova (2023) mentre la Capitale del Libro di quest’anno è Taurianova.

