Capo Plaza mantiene stretto lo scettro della hit parade

Gli Articolo 31 si piazzano secondi, Dua Lipa esce dalla top ten

ROMA, 17 MAG – Resta in mano a Capo Plaza lo scettro dell’album più venduto della settimana dopo l’esordio in vetta alla classifica di quella scorsa. E così dopo aver sbaragliato su Spotify con il miglior debutto in Italia nel 2024 e dopo l’ingresso al secondo posto della classifica Global della piattaforma, Ferite, il nuovo album del rapper Italiano presidia il gradino più alto della hit parade e relega al secondo posto la new entry Protomaranza, l’ottavo album in studio degli Articolo 31 che si guadagna però il gradino più alto del podio ‘vintage’ dei cd, musicassette e vinili. Dove si segnala anche la new entry di Ligabue. Esce invece dalla top ten Dua Lipa, la star mondiale vincitrice di tre Grammy e sette Brit Award, che con il suo terzo lavoro, Radical Optimism, abbandona la seconda posizione per finire undicesima. Si scambiano invece posizione al terzo e quarto gradino del podio L’Angelo del Male di Baby Gang, che scende, e Tony Effe con Icon, che sale. Guadagna una posizione, posizionandosi al 5 posto della classifica Fimi-Gfk, Rose Villain con Radio Sakura che avanza a spese di Kid Yugi, che scende al sesto con I nomi del Diavolo. Resta ferma invece la regina del pop Taylor Swift che mantiene la settima posizione con The Tortured Poets Department, suo undicesimo disco in studio. La segue all’ottavo posto Sfera Ebbasta con X2VR mentre chiudono la top ten Annalisa e Lazza con quest’ultimo che resta in classifica al decimo posto dopo ben 110 settimane dall’uscita di Sirio. Tra i singoli, domina ancora la coppia formata da Rose Villain e Gue’ con Come un tuono, seguita al secondo posto da Lazza e poi da Geolier con Ultimo mentre si piazzano quarti Anna & Lazza con la new entry Bbe e sale in quinta posizione Floyymenor. Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 16 al 20 maggio. 1) FERITE, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 2) PROTOMARANZA, ARTICOLO 31(COLUMBIA – SONY MUSIC) 3) CON, TONY EFFE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 4)L’ANGELO DEL MALE, BABY GANG (NPT/WARNER MUSIC-WARNER MUSIC 5)RADIO SAKURA, ROSE VILLAIN (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 6) I NOMI DEL DIAVOLO, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 7) THE TORTURED POETS DEPARTMENT, TAYLOR SWIFT (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 8) X2VR, SFERA EBBASTA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 9)E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE, ANNALISA (WARNER MUSIC – WARNER MUSIC) 10) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) COME UN TUONO, ROSE VILLAIN FEAT. GUÈ (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 2) 100 MESSAGGI, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 3)L’ULTIMA POESIA, GEOLIER & ULTIMO (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 4)BBE, ANNA & LAZZA (EMI – UNIVERSAL MUSIC) 5)GATA ONLY, FLOYYMENOR ( FLOYYMENOR- UNITED MASTERS) E questa, infine, quella dei cd, musicassette e vinili: 1) PROTOMARANZA, ARTICOLO 31(COLUMBIA – SONY MUSIC) 2) FERITE, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 3)LIGABUE, LIGABUE (WARNER MUSIC- WARNER MUSIC) 4) AD ASTRA, IL VOLO (MASTERWORKS – SONY MUSIC) 5) RADICAL OPTIMISM, DUA LIPA (WARNWE MUSIC-WARNER MUSIC)

