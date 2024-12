Capodanno, Catania si prende la scena con il “concertone” in diretta nazionale

L'evento

Una notte ricca di musica e divertimento su Canale 5 e una grande vetrina per la città etnea ma anche per la Sicilia

Catania si prepara a vivere una notte indimenticabile. La città etnea è pronta ad accogliere il nuovo anno con il grande evento “Capodanno in Musica”, trasmesso in diretta su Canale 5. Ieri mattina, a Palazzo degli Elefanti, la conferenza stampa che ha ufficializzato tutti i dettagli di questa attesissima serata. Presenti all’incontro il vicesindaco Paolo La Greca, l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri e l’amministratore delegato di Radio Mediaset Paolo Salvaderi. A rendere ancora più speciale l’evento la presenza della conduttrice Federica Panicucci e del co-conduttore Fabio Rovazzi, che guideranno il pubblico in una notte ricca di musica e di divertimento.

Sul palco

Lo show, a ingresso gratuito, prenderà il via dopo il tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani. Ci saranno Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, Lda, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi, Vida Loca. Non mancherà la partecipazione speciale dei ragazzi della scuola di “Amici”, a dimostrazione della volontà di coinvolgere un pubblico trasversale. La regia, affidata al maestro Luigi Antonini, garantirà uno spettacolo di altissimo livello.

Una vetrina per Catania grazie ad una sinergia tra la Regione Siciliana e Mediaset. Catania, con la sua bellezza e la sua vivacità, sarà protagonista assoluta di una serata che si preannuncia ricca di emozioni. «Un evento importante per Catania e per l’intera Sicilia – dice il vicesindaco La Greca – una grande vetrina, una bellissima opportunità per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. Siamo contenti che sia stata scelta la nostra città, vivremo una notte indimenticabile per Catania e per i catanesi».

«E’ un momento di grande promozione per la nostra Sicilia – dice l’assessore regionale Amata – una grande opportunità per la nostra Terra. Lo spettacolo porterà l’immagine della Sicilia a un ampio pubblico. Entreremo nelle case di tutta Italia, mostrando le nostre bellezze. Da quelle artistiche a quelle culturali, passando per le specialità enogastronomiche. Un momento da vivere tutti insieme. Una festa magica di saluto a un 2024 che è stato un anno positivo e di crescita per la nostra Terra. Accogliendo il 2025 come crescita e serenità per tutti gli italiani e soprattutto per i siciliani».

Il Liotru

«Il vostro elefante – sorride la Panicucci – ha la proboscide all’insù, quindi è ben augurante. Ho ricevuto un calore e una ospitalità enorme da parte di Catania e dai catanesi».

«Stamattina – chiarisce Rovazzi – ho cercato il significato del vostro elefante e su Google ho trovato, spero che sia giusta, una bellissima storia legata al vostro Liotru. Una storia di animali feroci in Sicilia con l’elefante che è riuscito a farli fuggire. Spero che questo palco e questo Capodanno sia come l’elefante che riesce a scacciare tutto quello che c’è di male. Una bella occasione per divertirsi».

Le disposizioni

Per disposizione degli organi di sicurezza preposti, con il coordinamento del Prefetto e del Questore, l’ingresso a piazza Duomo verrà contingentato a 7.600 persone. Ingresso da via Etnea e due varchi su via Vittorio Emanuele. Due maxi schermo con video-audio live del concerto, verranno sistemati in piazza Università dove entreranno al massimo 8 mila persone con varchi su via Etnea e via Euplio Reina.

L’amministrazione, d’intesa con Amts e Fce, ha anche varato un piano di aree di sosta nei pressi del centro storico: in via Maddem, Corso Sicilia, piazza Borsellino, Plebiscito (collegato da 504R fino alle 3 di notte) e con i parcheggi scambiatori: Nesima (collegato con metro e con 421), Due Obelischi (collegato con BRT1), Sanzio (collegato con BRT5). Ultima corsa bus Amts ore 2.30, ritirata servizio ore 4. Infine, la Metropolitana rimarrà aperta fino alle ore 3 del mattino.