Captain America senza rivali nelle sale Usa, ma incassi a -70%

agenzia

Seguono The Monkey e Paddington in Perù; botteghino magro

LOS ANGELES, 23 FEB – Captain America: Brave new world perde slancio, ma non il primo posto tra i film più visti nelle sale di Usa e Canada. Dopo un solido esordio a 100 milioni di dollari lo scorso fine settimana con ponte festivo, l’ultimo arrivato in casa Disney e Marvel perde il 68% nel secondo weekend, con un incasso di 28,2 milioni di dollari. Nessuno nella Casa di Topolino si aspettava dal supereroe a stelle e strisce interpretato da Anthony Mackie (che sostituisce Chris Evans) l’ottima tenuta di Deadpool & Wolverine. I cinecomic sfornati dai due studi hanno abituato a tonfi anche più clamorosi. Tutto sommato, quindi, un incasso globale che sfiora i 300 milioni di dollari non è male per un film che ne è costati 180. La vera notizia del fine settimana è ‘The Monkey’, un horror della Neon che ha un pessimo C+ su CinemaScore. Con un esordio in cartellone a oltre 14 milioni di dollari, sta bissando il successo del suo ‘predecessore’ del luglio scorso Longlegs: stesso genere, stesso studio e stesso regista, Oz Perkins. Il 2025 per ora non ha premiato il terrore al botteghino, con film come Heart Eyes o Companion che sono rimasti piuttosto bassi. La storia scritta dal figlio di Anthony Perkins insieme al maestro del genere Stephen King segna il miglior debutto dell’anno per il genere. Paddington in Perù, targato Sony, scende dal secondo al terzo posto e aggiunge 6,5 milioni di dollari al suo bottino domestico. Il terzo capitolo della saga sull’orsetto britannico, distribuito da Eagle Pictures in Italia, ha guadagnato in Nord America oltre 25 milioni di dollari in 10 giorni.

