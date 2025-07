Carmelo Caccamo, l’artista dai mille volti: così la sigla per “Figlio Unico” è diventata una canzone

Spettacoli

Ecco il suo nuovo singolo nato dalla straordinaria collaborazione con Sapienza Dj e Happy Wolf

Carmelo Caccamo, un nome che risuona nell’anima dei siciliani non solo per la sua inconfondibile verve comica ma anche per quella capacità unica di accarezzare il cuore attraverso la musica. Ancora una volta, l’artista siciliano si spoglia dei panni dell’attore comico puro per abbracciare un progetto che promette di far vibrare l’estate: “Figlio Unico”, il suo nuovo singolo nato dalla straordinaria collaborazione con Sapienza Dj e Happy Wolf. Questo brano non è solo musica, è un’esplosione di gioia, un inno alla spensieratezza estiva che si appresta a diventare la colonna sonora ufficiale della stagione siciliana.

Quella che doveva essere una semplice sigla per lo spettacolo “Sono figlio unico”, in scena il 3 agosto nel suggestivo anfiteatro “Falcone e Borsellino” di Zafferana Etnea, si è trasformata, quasi per magia, in un vero e proprio tormentone. “Figlio Unico” è un omaggio sentito e vibrante al classico di Riccardo Del Turco, reinterpretato con maestria e una sensibilità che solo Carmelo sa imprimere. La sua voce, spesso ironica, qui si eleva, caricandosi di una leggerezza che invita al ballo, alla festa, a celebrare ogni istante di sole.

Il videoclip che accompagna il brano è un autentico spettacolo per gli occhi: immagini cariche di un’energia contagiosa, scene che evocano l’estate in tutte le sue sfumature più felici, un trionfo di colori e sorrisi che sta già conquistando il pubblico. Il successo è palpabile, un’onda crescente che trasporta il brano verso vette inaspettate. Un ringraziamento doveroso va a Kikko Di Stefano, la cui visione ha contribuito in maniera determinante a plasmare questo gioiello estivo.

“Questo brano è nato quasi per gioco, come una sigla per il mio spettacolo, ma fin da subito abbiamo capito che aveva un’energia particolare, qualcosa di magico che andava oltre”, confessa Carmelo Caccamo, con l’emozione che traspare dalle sue parole. “Sapienza Dj e Happy Wolf hanno fatto un lavoro straordinario, tirando fuori un’anima al brano che mi riempie d’orgoglio. Sono felicissimo del risultato. Spero che ‘Figlio Unico’ possa portare allegria e spensieratezza a tutti, diventando la colonna sonora di questa estate siciliana. Voglio far ballare la mia Sicilia, farla sognare, farla sentire libera e gioiosa!”