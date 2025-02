Carnevale, all’Arsenale di Venezia lo spettacolo del Water Show

agenzia

Giacomo, Una storia d'amore

VENEZIA, 21 FEB – Sono andati tutti esauriti i millecinquecento posti a sedere, di cui duecento riservati a residenti veneziani, allestiti nei palchi sulla riva della Darsena Grande dell’Arsenale di Venezia, per la premiere di Giacomo, Una storia d’amore, water show che ha dato il via agli spettacoli del Carnevale veneziano dedicato all’affascinante avventuriero veneziano. Per 45 minuti gli spettatori hanno assistito incantati a evoluzioni sopra lo specchio d’acqua di acrobati in costume settecentesco, a giochi di luce laser proiettati sul muro d’acqua di scena, che disegnavano scenografie ispirate a Venezia e al ritratto di Giacomo Casanova, mentre macchine d’acqua e tre gondole si incrociavano con a bordo attori in costume, mentre il baritono – Casanova e la soprano Silvia Celadin – Henriette , il vero amore di Giacomo, intonavano melodie d’amore

