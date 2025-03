Carnevale Viareggio, vince il carro con la Papessa

agenzia

Verdetti dopo l'ultima sfilata del Martedì Grasso, poi i fuochi

VIAREGGIO (LUCCA), 04 MAR – Con la sfilata di Martedì Grasso è calato il sipario sull’edizione 2025 del Carnevale di Viareggio che ha visto una grande partecipazione di spettatori grazie ad un’altra bella giornata di sole così come quella del picco record di presenze domenica scorsa. Decisi i vincitori dei carri allegorici e delle mascherate. Tra i carri di prima categoria ha vinto quello di Carlo e Lorenzo Lombardi: intitolato ‘Sic transit gloria mundi’, raffigura una Papessa, la prima papa donna nell’immaginazione dissacratoria di questi carristi. Solo il quarto posto per il carro che raffigura Giorgia Meloni, ‘Per una sana e robusta Costituzione’, di Alessandro Avanzini. Nei carri di seconda categoria vince il carrista emergente Matteo Raciti con ‘E’ tardi’, creazione che allude alla frenesia e allo stress della vita contemporanea. Tra le mascherate di gruppo la giuria premia col primo posto quella di Silvano Bianchi, per la maschera isolata ha vinto Sara Culli. Oggi per l’ultima sfilata c’è stata un’ora di diretta tv su Rai 3 a cura di Federico Monechi, Andrea Marotta e del condirettore della Tgr, il fortemarmino Carlo Fontana. I verdetti sono stati letti al termine. La giornata si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico dopo il tramonto. La cerimonia di consegna ufficiale dei premi ai vincitori sarà domenica 9 marzo alle ore 16 in piazza Mazzini. Carri allegorici e mascherate dell’edizione 2025 torneranno poi a farsi vedere con il cartellone di eventi della Cittadella del Carnevale e della città di Viareggio nel prosieguo dell’anno.

