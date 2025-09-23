Casa Mariù, il lascito di Giorgio Armani per i bambini

agenzia

Lo stilista lo voleva annunciare per il cinquantenario

MILANO, 23 SET – L’avrebbe voluta annunciare lui stesso in occasione della sfilata celebrativa del cinquantesimo anniversario dell’azienda, rimane come suo ultimo lascito: Casa Mariù è il progetto internazionale che Giorgio Armani ha fortemente voluto, a favore dei bambini e del loro diritto all’istruzione, così chiamato in omaggio alla madre, della quale “Mariù” era il diminutivo. Il progetto – spiega l’azienda – si tradurrà in una serie di interventi mirati e concreti, che includeranno contributi per la retribuzione del personale educativo, la fornitura di attrezzature didattiche e del materiale scolastico e tutto ciò che risulterà necessario per assicurare ai bambini e alle loro famiglie un ambiente accogliente e strumenti adeguati alla crescita e all’apprendimento. “Un futuro migliore – aveva dichiarato Giorgio Armani – parte da un’infanzia, se non felice come tutti i bambini meriterebbero, almeno serena e formativa, della quale la famiglia e la scuola sono il centro. In un anno per me così importante, sento particolarmente forte la spinta a restituire il bene che ho ricevuto. Ho ripensato alla mia infanzia, a quanto mia mamma ci abbia protetti e sostenuti, e per questo ho voluto dedicare a lei questa iniziativa per me piena di significato, attraverso la quale mi auguro di poter avere un impatto concreto e positivo sulla vita di tanti bambini e delle loro famiglie”. Il progetto è stato pensato in collaborazione con Caritas Ambrosiana e coinvolge sei paesi di tre continenti (Africa, America meridionale e Sud Est Asiatico).

