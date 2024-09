Casi di febbre dengue a Fano, disinfestazioni notturne

agenzia

Misure disposte dal sindaco per contenere la zanzara tigre

ANCONA, 12 SET – Dopo il caso di febbre dengue verificatosi ieri a Fano nella zona di Centinarola, oggi si sono registrati altri probabili casi in altre zone della città come Vallato e Viale Buozzi. In questo contesto l’amministrazione comunale ha emanato una nuova ordinanza, in aggiunta quella Centinarola, che dispone tre disinfestazioni notturne (giovedì, venerdì e sabato) dalle 23 alle 5, mirate al contenimento della zanzara tigre (Aedes albopictus) e l’area urbana a valle dell’autostrada A 14. L’intervento, richiesto dall’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino ha l’obiettivo di prevenire ulteriori contagi e malattie trasmesse dalle zanzare invasive. Per migliorare la gestione degli interventi e garantire un supporto tempestivo alla cittadinanza, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in collaborazione con la Protezione Civile. “Ho deciso di emanare questa ordinanza – spiega il sindaco Luca Serfilippi – per tutelare la salute dei nostri cittadini, intervenendo con una disinfestazione capillare ed efficace. Invito tutti i cittadini a collaborare scrupolosamente seguendo le indicazioni per garantire il successo delle operazioni”. Il primo cittadino intende rivedere il piano di disinfestazioni in considerazione delle attuali condizioni climatiche: “è evidente che le condizioni climatiche ci costringono a ripensare il piano delle disinfestazioni rispetto al passato, con particolare attenzione al periodo estivo. Dobbiamo già pianificare interventi a partire dalla prossima primavera, stabilendo un calendario definito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA