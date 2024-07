Castiglione, un crescendo di successi e di sold out

Spettacoli

Regista e direttore artistico dalle sfide sempre vinte

La presenza di Enrico Castiglione come regista e scenografo rappresenta una bella notizia per gli amanti della lirica che per anni hanno riempito, esaurendolo ad ogni recita, il Teatro Antico di Taormina proprio per le opere liriche firmate dal grande regista italiano, nato a Roma ma da genitori siciliani.

Il suo ritorno era atteso da tempo, perché proprio a Castiglione si deve la nascita a Taormina di una vera e propria stagione di opera lirica, fin da quando nel 2007 venne nominato direttore artistico della sezione “Musica & Danza” di Taormina Arte che inaugurò con un concerto diretto da Lorin Maazel e con la sua regia di un titolo operistico rarissimo come la Medea di Luigi Cherubini, esaurendo fin dal primo anno il Teatro Antico di Taormina con un’opera lirica non popolare. Da allora, le stagioni di Taormina Arte firmate Castiglione si sono succedute per un decennio in un crescendo di successi e di “tutto esaurito”.

A Taormina, nell’arco di un decennio, dal 2007 al 2017, Enrico Castiglione ha firmato la regia e le scenografie di numerose opere liriche ogni anno tutte trasmesse dalla Rai e nei cinema in diretta via satellite in mondovisione: dal debutto con la neoclassica messa in scena della Medea di Luigi Cherubini del 2007 alla passionale Tosca con Martina Serafin, Marcello Giordani e Renato Bruson del 2008, dalla spettacolare Aida con il compianto Salvatore Licitra, Isabelle Kabatu e Juan Pons del 2009 alla fiabesca Turandot con Francesca Patané del 2010, dal possente Nabucco con Juan Pons del 2011 alla Norma con Gregory Kunde e Geraldine Chauvet trasmessa in diretta da Rai 5 e nei cinema del 2012, dalla Cavalleria Rusticana con la compianta Daniela Dessì al Rigoletto con Carlos Almaguer, Gianluca Terranova e Rocio Ignazio del 2013, dai Pagliacci con Valentina Sepe e Piero Giuliacci del 2014 alla Carmen del 2015 con Elena Maximova, dalla Madama Butterfly del 2016 a La Boheme del 2017 con la quale è stato stabilito il record assoluto di 700 sale cinematografiche per la trasmissione in diretta, ultimo anno di sua presenza a Taormina.

Tra i tanti concerti e spettacoli rimasti negli annali della storia dello spettacolo dal vivo sotto la sua regia e direzione artistica, storiche restano il gala di danza per l’addio alle scene di Alessandra Ferri del 2007, il ciclo delle Nove Sinfonie di Beethoven dirette da Lorin Maazel nel 2008 (con la regia cinematografica dello stesso Castiglione), gli spettacoli di danza di Roberto Bolle, Julio Bocca ed Eleonora Abbagnato, le esibizioni di numerose star come Montserrat Caballé, Liza Minnelli, Zubin Mehta, Slomo Mintz e tantissimi altri prestigiosi artisti e complessi.

Regista e scenografo di teatro musicale tra i più acclamati nel mondo, promotore instancabile della vita musicale italiana, Enrico Castiglione è anche il fondatore del Bellini Festival che dal 2009 si svolge ogni anno a Catania e del Vivaldi Festival che dal 2021 si svolge ogni anno a Venezia.