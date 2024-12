Catania a Sanremo: Ross e Grelmos portano un pezzo di Sicilia sul palco

Musica

Questa sera su Rai2 si svolgerà la semi finale di Sanremo Giovani. E il brano “Flashback” ha già superato le varie selezioni

Questa sera un giovane cantautore catanese, Roberto Strano in arte Ross, si giocherà la sua carta per portare Grelmos sul palco del Festival di Sanremo. Il brano “Flashback”, interpretato dalla giovane artista, è già stato selezionato tra i 24 finalisti di Sanremo Giovani ed ora è pronto a sfidare gli altri talenti per conquistare un posto tra i big. Questa sera su Rai2, infatti, si svolgerà la semi finale di Sanremo Giovani. Il brano “Flashback” ha già superato le varie selezioni.

Nato e cresciuto a Catania, Ross, a soli 29 anni, ha scritto un brano che va ben oltre una semplice canzone. “Flashback” è un pugno nello stomaco, una denuncia contro l’ipocrisia dilagante nella società, raccontata con la voce intensa e coinvolgente di Grelmoss. Insieme, hanno creato un inno alla verità, un grido contro le apparenze, un tentativo di far emergere le contraddizioni di un mondo che spesso si mostra sotto una luce diversa da quella reale.

Ross porta con sé un bagaglio di esperienze musicali che lo hanno portato a collaborare con realtà nazionali di rilievo come Il Club Paradiso. Con “Flashback”, però, l’artista catanese tocca corde profonde, raccontando storie di violenza sulle donne, di cattiveria e di quella gogna mediatica che spesso si nasconde dietro le tastiere.

Il brano, che ha già superato diverse selezioni, è un vero e proprio progetto corale. Accanto a Ross, infatti, hanno lavorato Gabriele Coco, Paolo Muscolino e Orange Italy, un team che ha saputo dare al brano un sapore tipicamente catanese, senza però rinunciare a un respiro universale. “Flashback” è un inno alla verità, un grido contro le apparenze, un tentativo di far emergere le contraddizioni di un mondo che spesso si mostra sotto una luce diversa da quella reale.

Grelmos, con la sua voce intensa e coinvolgente, ha saputo dare vita alle parole di Ross, rendendo “Flashback” un brano ancora più potente e emozionante. La sfida di domani sera è ardua, ma c’è tanta determinazione in questo progetto. Il brano ha già conquistato il pubblico e la critica. E chissà che proprio “Flashback” non possa diventare l’arma in più per accedere alla finale di Sanremo Giovani e, perché no, per sfondare nel panorama musicale italiano.

Grelmos, con la sua giovane età e la sua energia, è già una delle rivelazioni di questa edizione di Sanremo Giovani. La sua interpretazione di “Flashback” ha conquistato il pubblico e la critica, e le sue performance sono sempre più seguite sui social.