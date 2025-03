Catania: Cecilia Gayle, successo senza tempo con i suoi balli di gruppo

IL PERSONAGGIO

Con il Carnevale la cantante costaricana famosa soprattutto per il celebra "El Pam Pam" è stata protagonista di diversi eventi in Sicilia

Cecilia Gayle ha vissuto un rinnovato successo in Sicilia negli ultimi anni, dove la sua musica ha trovato una nuova vitalità, specialmente nelle giornate del Carnevale. Il suo stile latino, fresco e coinvolgente, ha continuato a conquistare il cuore del pubblico isolano, noto per la sua passione per i ritmi calienti e i balli scatenati. La sua partecipazione a eventi estivi e serate in discoteche e locali della Sicilia ha riacceso l’entusiasmo per il suo repertorio, in particolare per il celebre “El Pam Pam”, che resta una hit indimenticata.