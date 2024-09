Catania, conto alla rovescia per la 10ª edizione di Ursino Buskers: ecco il programma del festival, 170 artisti di strada da tutto il mondo

L'EVENTO

Una ventata di allegria in arrivo nel centro storico: inaugurazione giovedì 26 settembre alle 17:30 in via Etnea con la tradizionale parata

Quattro giorni di arte e incanto. Centosettanta artisti da tutto il mondo, tre nuove aree spettacolo nel cuore medievale di Catania, trentacinque spettacoli al giorno, laboratori artistici e di lettura per i più piccoli; workshop di giocoleria, street market, street food e beverage. Ursino Buskers è pronto a diffondere arte nelle strade del Quartiere Castello Ursino.

Gli organizzatori dell’Associazione Culturale Gammazita dichiarano: «Con questa edizione vogliamo raccontarvi l’importanza del Circo e delle Arti nella vita di una comunità, nella quotidianità di un quartiere. Dietro al nostro Festival si cela una costellazione di individui e iniziative sociali che da più di 11 anni sono anima di Ursino Buskers. Ci sono persone, attivisti e attiviste, volontari e volontarie che ogni giorno si prendono cura degli spazi e della loro comunità; con arte accolgono e proteggono, con pazienza insegnano, con fantasia diffondono colore tra le strade e le piazze della città, con umanità donano il sorriso ove ce n’è più bisogno».

Ursino Buskers 2024 è organizzato e promosso dall’associazione culturale Gammazita, con il prezioso aiuto di abitanti e realtà cittadine, il sostegno di COOP Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli e COOP Gruppo Radenza. È realizzato in collaborazione con l’associazione Momu-Mondo di Musica, con la partecipazione del Comune di Catania nell’ambito del progetto “Bando Periferie, Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini” e “Catania Summer Fest”.

«Il quartiere, che fa da palcoscenico al Festival, si è trasformato notevolmente dalla prima edizione, crescendo insieme a noi», affermano gli organizzatori. Ursino Buskers, dal 2014, è un festival sociale: ideato, organizzato, sostenuto dal basso, realizzato grazie al lavoro volontario di persone che credono in un’idea comune. Vuole diffondere la cultura delle arti di strada in Sicilia e, allo stesso tempo, restituire alla città uno dei luoghi più antichi, suggestivi e contraddittori di Catania, il quartiere del Castello Ursino. Un posto in cui gli attivisti e le attiviste di Gammazita abitano e di cui si prendono cura ogni giorno, sperimentando nuove pratiche di cooperazione sociale e di rigenerazione urbana. «In questi 10 anni di Ursino Buskers, che coincidono con un periodo di significativa trasformazione del quartiere, abbiamo dovuto reinventare parti dell’evento per rafforzare il senso di comunità, cooperazione e unione che lo ha sempre definito come “il festival dei catanesi”», concludono gli attivisti.

Il sostegno

Ursino Buskers 2024 inoltre sostiene le attività artistiche e sociali de The Palestinian Circus School, un’organizzazione non governativa e senza scopo di lucro attiva dal 2007 all’interno dei Territori Palestinesi Occupati con programmi educativi rivolti a bambini, donne, giovani e persone con disabilità, con una Campagna di raccolta fondi (https://www.produzionidalbasso.com/project/palestinian-circus-school-in-sicilia-ursino-buskers-x-la-palestina/)

La compagnia si esibirà dal 27 al 29 settembre nel cortile della GAM (Galleria d’Arte Moderna di Catania) con tre rappresentazioni dello spettacolo di circo contemporaneo “Sarab”. I biglietti, disponibili ai botteghini durante il festival, contribuiranno alla raccolta fondi. Tutto il ricavato in eccedenza sarà destinato alle borse di studio per i 300 studenti della Scuola di Bir Zeit, nella periferia di Ramallah.«La presenza della PCS al Festival, per la prima volta in Sicilia, è la nostra risposta alla drammatica situazione in Palestina», afferma Manola Micalizzi, presidentessa di Gammazita. «Da più di 11 anni ci occupiamo di Circo Sociale e attività artistiche nel complesso quartiere San Cristoforo, sappiamo bene quanto il circo sia utile per donare un sorriso anche nelle situazioni più difficili, quanto sia importante per creare integrazione e coesione sociale, quanto sia fondamentale nella vita di bambini, bambine, ragazzi e ragazze che vivono condizioni drammatiche. Vi chiediamo di crederci insieme a noi, assistendo ad uno spettacolo di Circo Contemporaneo straordinario», conclude Micalizzi.

La parata

Oltre al Circo Contemporaneo, Ursino Buskers offre una varietà di spettacoli: giocoleria, fire show, clownerie, teatro, concerti di diversi generi, danza e le antiche tradizioni orali, dai Pupi dei Fratelli Napoli al teatro di figura. L’inaugurazione si terrà giovedì 26 settembre, con partenza alle 17:30 da Via Etnea ingresso di Villa Bellini, con la tradizionale parata degli artisti di UBF2024 capitanati dall’orchestra di percussioni Sambazita. Un modo stravagante per portare allegria nelle strade del centro storico di Catania attraverso musica, creatività, cultura e arte. Si percorreranno insieme le vie del centro, fino ad arrivare ai piedi del Castello Ursino per dare il via alla festa a’ ballu sulle musiche di Tavola Tonda Trio.