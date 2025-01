Catania, grande successo del Capodanno in musica: città in festa fino a notte fonda

L'EVENTO

Una piazza Duomo gremita di persone ha cantato e ballato con i tanti artisti sul palco. L'emozione del countdown. Alle 2,30 la conclusione del concertone

È stato un grande successo il Capodanno in musica di Canale 5 a Catania. Una notte di grande musica e divertimento che ha accompagnati le quasi 8.000 persone presenti in piazza Duomo fino alle 2,30.

Condotta da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, la serata è trascorsa veloce e gioiosa. Sul palco si si sono avvicendati musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani. Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi, Vida Loca si sono alternati sul palco insieme i talenti della scuola di “Amici” facendo cantare e ballare il pubblico di tutte le età. A cavallo della mezzanotte si è esibito Gigi D’Alessio con la platea che ha cantato a squarciagola per salutare l’arrivo del 2025, mentre sui cieli di Catania esplodevano fuochi d’artificio in ogni angola della città, ripresi dai tanti droni con telecamera di cui era fornita la regia Mediaset.

Sul palco per la mezzanotte anche Renato Schifani, il presidente della Regione siciliana – sponsor della serata – ma anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che insieme con Federica Panicucci, Rovazzi e tanti cantati che si sono esibiti hanno fatto il classico countdown.

Come detto, il concerto di piazza Duomo, stupenda come sempre e ancora di più per l’occasione, si è concluso alle 2,30 e non tutti tra il pubblico sono riusciti a prendere da piazza Stesicoro l’ultima corsa dela metropolitana che era fissata per le 3.

il ritorno d’immagine

A livello televisivo si aspettano ora i risultati degli ascolti per capire come è andata la sfida con il programma su Raiuno condotto da Marco Liorni in diretta da Reggio Calabria, ma a livello d’immagine si puà dire senza dubbio che per Catania è stato un grande successo con le sue bellezze inquadrate per ore su Canale 5 e decantate dai conduttori, i droni a riprendere una piazza gremita e colorata come non mai.

Anche sul fronte dell’ordine pubblico tutto è filato liscio come l’olio grazie al gran lavoro delle forze dell’ordine e dei volontari che hanno curato i varchi di accesso alla piazza. Pronto l’intervento dei sanitari del 118 anche per i presenti che hanno accusato lievi malori.