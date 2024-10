Catania, il quartetto di sassofoni “Ensemble du Bout du Monde” sigla la XXI stagione di Classica e Dintorni

MUSICA CONTEMPORANEA

Italia, Stati Uniti, Israele. Ovvero: Europa, America e Asia riunite “in musica” a Catania per il quinto e ultimo concerto della stagione 2024 di Classica & Dintorni con l’Ensemble du Bout du Monde (EBM), gruppo internazionale e pluripremiato, composto da quattro saxofonisti di formazione classica che sabato 19 ottobre, al Tinni Tinni Arts Club, si esibiranno alle ore 21. Dell’ensemble, formatosi in Francia, fanno parte due donne, Noa Mick, saxofono soprano, e Simona Castria, saxofono contralto, e due uomini Salvatore Castellano, saxofono tenore, e Don-Paul Kahl, saxofono baritono.

Giovani musicisti provenienti da culture e paesi diversi, con una visione contemporanea e innovativa del “suonare insieme”, per il quale non esistono limiti né frontiere. “Il nostro obiettivo – spiegano gli EBM – è quello di uscire dalla visione classica del quartetto”. In programma a Catania il repertorio cameristico ad hoc con musiche di Ligeti, Decruck, Desenclos, Escaich, Maslanka che indagano il rapporto fra musica ricercata e tradizione.

Dalle Bagatelle di György Ligeti (1923-2006) compositore ungherese noto al grande pubblico per le colonne sonore dei film di Stanley Kubrick, alla Pavane della francese Fernande Decruck (1896-1954), brano del 1933 caratterizzato da un’inquieta leggerezza che affonda le proprie radici in un’antica danza di corte rinascimentale (oltre che uno dei rarissimi componimenti del Novecento di cui è autrice una donna: Decruck, tra l’altro, è autrice oltre 40 brani per sassofono). Ancora Francia con Alfred Desenclos (1912-1971) e il suo Quatuor pour saxophones, che reinventa la scrittura del Neoclassicismo musicale del suo tempo con i voicing tipici del jazz e le tenui sonorità della chanson francese. Un percorso di ricerca che esplora anche un genere “apparente esausto come il tango”, scrivono i musicisti dell’EBM nell’introdurre il programma per Catania. “E’ il caso del Tango Virtuoso del compositore contemporaneo Thierry Escaich (1965), organista di fama internazionale e professore di contrappunto al Conservatorio di Parigi, che pone alle estreme conseguenze la ricerca di novità sul Tango – sentiero percorso, peraltro, con esiti diversi da Astor Piazzolla con il suo tango nuevo. Escaich qui utilizza l’eredità ritmico-tematica della musica argentina per costruire una fitta conversazione polifonica a quattro, la cui chiave d’interpretazione è l’umorismo”. Ultimo brano è il Recitation Book dell’americano David Maslanka (1943-2017), monumentale raccolta di cinque composizioni che rielaborano frammenti o temi di carattere sacro come madrigali del 500 e corali di Bach.

Classica & Dintorni 2024, XXI edizione del Festival internazionale di musica da camera, jazz e contaminazioni con la direzione artistica di Ketty Teriaca, pianista e docente del Conservatorio Bellini di Catania, è organizzata dall’associazione Darshan in collaborazione con Areasud APS e in partenariato con e l’associazione Algos. L’edizione 2024 rientra nella manifestazione La Polis delle Arti 3 inclusa nel cartellone “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini” ed è sostenuta dal contributo del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, e della Città di Catania. Info Associazione Darshan