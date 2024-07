Catania si prepara ad accogliere i Blue per un grande appuntamento con la musica live

Spettacoli

Anche quest’anno il Wave Summer Music ospita grandi eventi internazionali. Dopo i successi dei Black Eyed Peas (2022) e Maluma (2023), tocca ora ai Blue far sognare il pubblico di Villa Bellini. L’”Italian Summer Tour 2024” sarà il 18 luglio a Catania alla Villa Bellini. I Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi Brit Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act. «Non vediamo l’ora di ritornare in Sicilia – dicono all’unanimità Antony, Duncan, Lee e Simon – negli anni scorsi ci siamo già esibiti a Palermo e a Taormina e sono stati tra i migliori concerti che abbiamo mai fatto. È stato fantastico esibirsi intorno ad uno scenario da togliere il fiato. Amiamo sempre venire in Italia, è un paese molto bello. Siamo tanto fortunati ad avere avuto la possibilità di viaggiare in tutto il mondo, ma con questo tour, questa volta, stiamo cercando di vedere qualcosa di più oltre agli hotel e alle arene. Quando possiamo andiamo a visitare le città che ci ospitano. Contiamo di farlo anche a Catania».

Cosa succederà sul palco de “L’Italian Summer Tour 2024”?

«Sarà una grande festa in musica, suoneremo i nostri più grandi successi e presenteremo live anche il nostro nuovo singolo dal titolo “My City”. Ovviamente, essendo in Italia, canteremo anche il nostro grande successo italiano dal titolo “A chi mi dice”. Questo è un brano che fa sempre cantare il pubblico, siamo molto affezionati a questa canzone ed anche il nostro pubblico si emoziona e canta con noi “A chi mi dice”».

Nella vostra carriera avete raggiunto dei risultati incredibili in giro per il mondo. Per un periodo, però, avete deciso di prendervi una pausa dalla musica. A gran voce il vostro pubblico ha sempre chiesto un vostro ritorno sulla scena. Cosa vi ha spinto a questa reunion musicale?

«Ci siamo sempre sostenuti a vicenda. Siamo sempre stati una band e una famiglia. Anche durante i vari progetti solisti ci siamo sostenuti l’uno con gli altri. Stare insieme sul palco è sempre un qualcosa di speciale. Unico, indescrivibile. Abbiamo avuto molti brani in vetta alle classifiche musicali, siamo abbastanza fortunati ad avere canzoni che suonano alla grande e risuonano ancora oggi. L’affetto del nostro pubblico ci permette di essere ancora qui. Tutto è partito dalla musica. Il cuore pulsante di tutto è la passione per la musica. Abbiamo sempre scritto le nostre canzoni ed è un qualcosa che abbiamo ricominciato a fare anche quest’anno. C’è molto altro in arrivo».

L’essere cresciuti anagraficamente rispetto agli esordi da boy band andrà ad influire sulla vostra musica?