Catania: venduti più biglietti dei posti disponibili, caos al Teatro Metropolitan per “A Christmas Carol Musical”

OVERBOOKING

Tantissimi spettatori si sono ritrovati in sala con lo stesso posto assegnato: sono dovuti intervenire polizia e vigili del fuoco per riportare la calma

Caos al Teatro Metropolitan di Catania, oggi pomeriggio, prima dell’inizio dello spettacolo “A Christmas Caro Musical”. Decine di persone nonostante avessero pagato regolarmente il biglietto si sono trovate senza poltrona. Il motivo? Lo stesso posto era stato venduto ad altre persone. C’è chi lo aveva acquistato direttamente al botteghino, chi sul portale di Ticketone.

«Noi siamo un gruppo di diverse famiglie con figli al seguito – racconta una spettatrice delusa e amareggiata – quando siamo arrivati al teatro abbiamo trovato i posti acquistati sul portale di Ticketone, dove ho scelto la posizione, occupati da altre persone. Ho gentilmente mostrato il mio biglietto dove era indicato il numero dicendo che forse avevano sbagliato posto, ma chi era seduto mi ha mostrato il suo tagliando dove c’era lo stesso numero di posto. E guardandoci attorno abbiamo capito che la disavventura accomunava – commenta – diverse persone rimaste in piedi».

Non è ancora chiaro dove sia stato l’inghippo: perché i biglietti erano acquistabili sia online che al botteghino del Metropolitan. Pare che siano diverse decine i doppioni venduti. «Ho sentito che parlavano addirittura di 200 posti, due intere file di poltrone», dice una dal pubblico. Proteste, polemiche e anche urla. Sono arrivati persino i vigili del fuoco e i poliziotti per riportare la calma in sala.

Molti spettatori hanno deciso di andarsene. «Ci scusiamo del ritardo», ha detto qualcuno – accolto da un sonoro “buuuuu” – un’ora dopo rispetto all’orario fissato (le 17) in cui doveva alzarsi il sipario.