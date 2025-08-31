Cate Banchett a Venezia tra sorrisi e autografi: è protagonista di ‘Father Mother Sister Brother’

L'abbraccio

Regista del film è Jim Jarmusch

Tanti sorrisi e autografi per Cate Banchett a Venezia. L’attrice è la protagonista di ‘Father Mother Sister Brother’ di Jim Jarmusch.

Il film

«Non so assolutamente da dove mi sia venuta l’idea, ma per me è sempre stato così. So solo che l’ho scritto in sole tre settimane e che considero questo film in tre parti un’opera unica. Scrivo poi già immaginando gli attori che reciteranno un certo ruolo e il risultato, devo dire, mi ha soddisfatto molto». È il commento del regista Jim Jarmusch al Lido per il suo ‘Father Mother Sister Brother’ film in tre episodi e girato in tre città (Parigi, Dublino e News Jersey) in concorso a Venezia 2025 (è la prima volta per il regista).

Il cast

Mega cast composto da Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat e Françoise Lebrun.

