L'abbraccio
Cate Banchett a Venezia tra sorrisi e autografi: è protagonista di ‘Father Mother Sister Brother’
Regista del film è Jim Jarmusch
Tanti sorrisi e autografi per Cate Banchett a Venezia. L’attrice è la protagonista di ‘Father Mother Sister Brother’ di Jim Jarmusch.
Il film
«Non so assolutamente da dove mi sia venuta l’idea, ma per me è sempre stato così. So solo che l’ho scritto in sole tre settimane e che considero questo film in tre parti un’opera unica. Scrivo poi già immaginando gli attori che reciteranno un certo ruolo e il risultato, devo dire, mi ha soddisfatto molto». È il commento del regista Jim Jarmusch al Lido per il suo ‘Father Mother Sister Brother’ film in tre episodi e girato in tre città (Parigi, Dublino e News Jersey) in concorso a Venezia 2025 (è la prima volta per il regista).
Il cast
Mega cast composto da Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat e Françoise Lebrun.
Le protagoniste
Sia Cate Blanchett che Charlotte Rampling raccontano in conferenza stampa il particolare clima che c'è sul set di Jarmusch. «Sono una sua fan da sempre. Sul set io gli chiedevo sempre: 'Perché facciamo questo o quest'altro? E lui rispondeva: 'non lo so'. Si lavora sempre come in un flusso di coscienza, si creano universi particolare, ma c'è sempre una grande poesia», sottolinea Blanchett. Anche per Rampling è una magia: «Non so come capita, ma con lui noi attori diventiamo tutti registi: così posso dire che, pur non avendo visto il film, so già esattamente quello che vedrò».