La diva

Tra gli altri grandi nomi del cinema che saranno omaggiati durante la 71/a edizione di Taormina ci saranno Martin Scorsese e Michael Douglas

L’iconica attrice francese Catherine Deneuve riceverà il Premio alla Carriera al Taormina Film Festival in Sicilia il mese prossimo. La candidata all’Oscar sarà premiata durante una serata di gala al Teatro Antico, dove presenterà il suo film più recente, Spirit World, del regista Erik Khoo. Ha lavorato con registi come Louis Bunuel, Claude Chabrol, Roman Polanski, Agnes Varda e i nostri Ferreri, Bolognini e Monicelli. La notizia arriva dagli Usa, anticipata da Deadline.

Tra i film iconici La costanza della ragione di Pasquale Festa Campanile (1964), Répulsion (1965) di Roman Polański e Bella di giorno (1967) di Luis Buñuel. Quest’ultima interpretazione è elencata nelle 100 migliori di tutti i tempi secondo il Premiere Magazine, L’ultimo metrò di François Truffaut, grazie al quale vince il suo primo César come migliore attrice. Nel 1992 ottiene il suo secondo premio con il film Indocina, in un ruolo che le vale nel medesimo anno anche la candidatura al premio Oscar alla miglior attrice. Nel 1998 viene premiata a Venezia con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile nel film Place Vendôme. Nel 2001 interpreta Gaby nel film/musical 8 donne e un mistero diretto da François Ozon. Nello stesso anno appare in Dancer in the Dark di Lars von Trier. Spirit World , uscito in Francia lo scorso anno, sarà distribuito in Italia da Europictures a partire dal 26 giugno. La Direttrice Artistica di Taormina, Tiziana Rocca, ha commentato: «È un immenso onore dare il benvenuto a Catherine Deneuve al Taormina Film Festival . La sua presenza è un dono per il nostro pubblico e per il cinema nel suo complesso. Con la sua grazia e il suo talento, ha attraversato la storia della settima arte, lasciando un’impronta indelebile. Celebrare la sua carriera e ospitare Spirit World nella cornice del Teatro Antico rappresenta un momento magico di questa edizione».