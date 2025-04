Cesare Cremonini con Elisa, ‘Nonostante tutto’ c’è la felicità

agenzia

Da oggi il singolo e il video, si candida a hit

ROMA, 11 APR – ”Sai che a volte la felicità ti viene a cercare”, cantano all’unisono Cesare Cremonini ed Elisa, mentre pompa la cassa ”atomica” ed esplode l’estate nel loro nuovo singolo decisamente destinato a scalare le hits e candidarsi tra i tormentoni estivi. Il ”Nonostante tutto” del titolo, che viene ripetuto ossessivamente da Elisa nel ritornello senza infingimenti, non nasconde la consapevolezza di un periodo non certo facile per il mondo, ma con l’estate alle porte la parola che risuona di più nel nuovo, ballabilissimo, singolo è ”felicità”. ”Sai che a volte la felicità/Poi ti viene a cercare/Ti lascia un segno nell’anima/Che ti sembra l’estate/Corrile incontro tu chiamala/Leggera senza una nuvola/Se arriva in fondo/A una pagina/Tu non la strappare”. ”Nonostante tutto”, racconta infatti Cesare Cremonini, ”è una dedica pop al mondo di oggi, che promette una felicità sofferta, germogliata dai semi della resilienza. Quel “nonostante tutto” che Elisa canta in loop come un mantra è un riff commovente, diretto come il volto di una guerriera piena di cicatrici e ferite che però riesce a sorridere in modo ribelle davanti alle difficoltà. Il ritmo incalzante, ipnotico, del brano ti spinge a ballare nella tempesta, a seguire il beat per non cadere, per non mollare. “Nonostante tutto” – continua – è una canzone elettronica ma anche cantautorale, il cui testo ti sprona a lottare e rialzarti, ricordandoti un piccolo miracolo che si compie tutti i giorni: la capacità di trasformare il dolore in gioia”. “Nonostante tutto” scrive insomma un nuovo capitolo della proficua collaborazione nata tra Cesare ed Elisa con “Aurore Boreali”, canzone pubblicata nell’ultimo album di Cremonini “Alaska baby”, già disco di platino, che è disponibile in digitale da oggi in una nuova versione che include il singolo inedito, mentre dal 16 maggio sarà disponibile in edizione fisica standard per tutto il mercato, con cd autografato e numerato e un doppio LP nero autografato e numerato, entrambi in esclusiva sullo shop Universal (disponibile qui https://cesarecremonini.bio.to/alaskababy). È un sole rosso, ma sempre velato dalle nuvole, quello che esplode anche nel video di “Nonostante tutto”. Qui un caleidoscopico corpo di ballo è il bozzolo-utero da cui vengono alla luce i due artisti, presenza oscura nella performance luminosa dei ballerini che restituisce l’idea della fuga verso un cielo luminoso. Il videoclip, prodotto da Borotalco.tv con la regia di Enea Colombi, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Questo sodalizio artistico prenderà vita anche nel tour negli stadi Cremonini Live25 – che partirà con una doppia data allo stadio San Siro di Milano il 15 e il 16 giugno – durante il quale Elisa sarà ospite sul palco in alcune date del tour da record dell’artista bolognese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA