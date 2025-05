Chailly, ‘resto alla Scala fino al 2026, ho ancora progetti’

agenzia

Il direttore musicale, 'è un proseguimento naturale'

MILANO, 06 MAG – Riccardo Chailly rimarrà direttore musicale della Scala un anno in più rispetto alla scadenza nel su contratto, quindi anche nel 2026. Lo ha confermato lo stesso direttore a margine della conferenza stampa di presentazione del trittico di Kurt Weil “Die sieben Todsünden/ Mahagonny Songspiel/ The Song of Happy End che dirigerà dal 14 maggio. “Lo vedo come un prosieguo di questi quasi dieci anni”, ha detto. “Un proseguimento naturale”, ha constatato ricordando che con la Filarmonica della Scala ha in programma “progetti per i prossimi due anni e mezzo” a partire dal concerto gratuito in piazza Duomo che si svolgerà il 5 giugno.

