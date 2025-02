Chastain, Dreams un film politico su rapporti tra Usa e Messico

agenzia

Attrice a Berlinale in concorso con il film di Michel Franco

ROMA, 15 FEB – Una storia d’amore passionale e forte impossibile da vivere e dai molti risvolti politici e sociali quella che racconta ‘Dreams’ di Michael Franco in concorso oggi al Berlin Film Festival. Da una parte c’è Jennifer (Jessica Chastain), una ricca donna della San Francisco bene che, anche grazie al suo potente padre mecenate sostenitore delle arti è a capo di una fondazione di danza a Città del Messico. Qui inizia per lei un’appassionata storia d’amore con un ballerino messicano molto più giovane, Fernando (Isaac Hernández), che a un certo punto attraversa illegalmente il confine degli Stati Uniti per raggiungerla. Quando la relazione minaccia di danneggiare la reputazione di Jennifer, che potrebbe essere compromessa nell’avere come amante un immigrato messicano, Chastain è costretta a prendere decisioni che cambieranno il futuro di entrambi. “È innegabilmente un film politico perché approfondisce la relazione tra Stati Uniti e Messico – dice oggi a Berlino la Chastain- . Il lavoro di Michael Franco provoca e approfondisce questioni che molti registi non vorrebbero esplorare. Non dice cosa è giusto e sbagliato, ma quello che fa è provocare pensiero e discussione su questi temi. Penso poi che sia incredibilmente politico oggi, a causa di ciò che sta accadendo in questo momento negli Stati Uniti, ma non solo, in tutto il mondo”. E ancora l’attrice: “È stato poi davvero interessante interpretare un personaggio come quello di Jennifer, che non potevo certo filtrare attraverso la lente delle mie convinzioni morali o politiche, perché così facendo, avrei cambiato completamente il personaggio e l’intera trama della storia. Quindi per me è stato importante, ma anche molto difficile seguire ciò che Michelle voleva dire”.

