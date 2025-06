Checco Zalone torna al cinema: a Natale esce “Buen Camino”: le risate sono assicurate

il film

Irriverente e dissacrante ma soprattutto divertente. Checco Zalone ha annunciato un nuovo film in uscita a Natale. Si intitolerà “Buen Camino” e sarà diretto da Gennaro Nunziante, il regista che insieme a Checco ha firmato la sceneggiatura e la regia di grandi successi come Quo Vado?, Sole a catinelle, Che bella giornata e Cado dalle nubi. “Buon Camino” sarà distribuito da Medusa Film ed è prodotto da Indiana Production insieme a Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix. Le riprese avranno inizio a luglio 2025 tra l’Italia e la Spagna.