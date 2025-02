“Chi ha dormito in questo letto?”, dal 4 marzo torna il popolare format condotto da Damiano Gallo

televisione

In onda sul canale 56 del digitale terrestre – Discovery Warner Bros. Ci sarà anche Silvana Giacobini

Una stagione avvincente, tra storia, mistero, arte e bellezza, tutta da scoprire. Di quale atteso programma stiamo parlando? Ma di “Chi ha dormito in questo letto?” che dal 4 marzo torna su HGTV Home&Garden (canale 56 del digitale terrestre – Discovery Warner Bros) per la sua quinta stagione.

Damiano Gallo e Silvana Giacobini

Il programma ideato e condotto da Damiano Gallo anche in questa nuova edizione, al suo fianco avrà Silvana Giacobini, scrittrice e icona del giornalismo italiano, già direttrice di Chi e Diva e Donna. Tante le sorprese già in attesa di essere svelate al pubblico per questo nuova stagione. La prima riguarda l’ambientazione: le cinque puntate si svolgeranno principalmente nella Tuscia viterbese, nel Lazio, ad eccezione dell’ultima, girata a Castagneto Carducci, in Maremma toscana.

Le tappe

Ma quali saranno le tappe “Chi ha dormito in questo letto?” per questa quinta stagione ormai pronta a partire? Il viaggio tra le magnifiche dimore di questa stagione si compirà tra Villa Gualterio (Bolsena), con la Marchesa Giulia Gualterio come padrona di casa e ospiti Andrea Sanna (interior designer) e Paola Pucciatti (giornalista) continuando com Castello di Santa Caterina (Grotte di Castro), di proprietà di Antonio e Cristina Mancini Caterini. Qui saranno ospiti Andrea Sanna ed Elena Parmegiani (giornalista & organizzatrice di eventi). Ancora, il viaggio continua a Villa Lais (Sipicciano, VT), con Ilde Mauri, figlia di Maddalena Mauri, comproprietaria della dimora insieme a Marco Scopigno. Ospiti qui saranno, invece, Andrea Sanna e Andrea Moretti (Oak International Real Estate & Oak Lake Como). La stagione continuerà con la tappa a Castello del Gallo di Mandela (vicino Roma), dimora dei Marchesi Michele e Alexandra del Gallo, gli ospiti saranno Bruno Vettore (imprenditore immobiliare) e Andrea Sanna. Infine a Castello di Castagneto Carducci (LI), residenza del Conte Gaddo della Gherardesca, gli ospiti saranno Benedetta Marino (interior designer) e Andrea Sanna.

Un viaggio affascinante

Ma se come ormai tradizione dell’apprezzato è sempre più seguito format televisivo, “Chi ha dormito in questo letto?” accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante tra residenze storiche, castelli e dimore che custodiscono secoli di storia e cultura, quali sono, allora, le altre novità della stagione che inizierà il prossimo 4 marzo? Una delle principali innovazioni riguarda certamente il salotto finale, che si svolgerà in una delle stanze più suggestive della residenza.

A fare gli onori di casa sarà la Principessa Giacinta Ruspoli, che sarà presenza fissa accanto a Damiano Gallo in questo spazio di approfondimento dedicato al mondo immobiliare e dell’arredamento. Interior designer, agenti immobiliari, architetti, giornalisti e organizzatori di eventi si confronteranno su temi legati al settore. A questo si aggiunge anche un “nuovo acquisto”, il team si arricchisce, infatti, della presenza di Eleonora Serafino, nuova autrice del programma, mentre la regia è ancora affidata al confermatissimo Federico Cianferoni. Ogni puntata della quinta stagione inizierà con un focus sul territorio circostante, svelando curiosità e legami storici tra la dimora e la zona.

La nuova sfida