“Chi t’ha diri”, racconta l’emigrazione dalla Sicilia il nuovo brano dei Malarazza 100% Terrone

È in uscita oggi, venerdì 11 aprile 2025, “Chi t’ha diri”, il nuovo brano dei Malarazza 100% Terrone che affronta, con forza e delicatezza al contempo, grazie alla musica e alla poesia, il tema della “fuga dei cervelli dalla Sicilia”, e in generale dell’emigrazione di chi cerca altrove una vita migliore.

Scritto da Francesco Riggio e con la musica di Piero Sciacchitano, il nuovo lavoro dell’ormai rinomata band folk rock-progressive, già vincitrice di diversi premi, racconta- dal punto di vista di un bambino, così come ben interpretato nel videoclip musicale sulla piattaforma Youtube- la triste realtà di un paese che si svuota lentamente. La parola ricorrente del testo è muro, quale simbolo di un confine invisibile tra chi resta e chi parte, tra chi si adatta e chi è costretto a scappare. Le mura di casa sono troppo strette per contenere sogni e speranze, e lentamente il paese, e poi la città, si svuotano, lasciando spazio solo a ricordi, saluti ed addii. Il bambino protagonista osserva impotente, senza poter fare nulla, una realtà che gli sfugge dalle mani.

“La scelta obbligata di doversi allontanare dalla propria terra di origine per potersi creare un futuro migliore- raccontano i componenti della band- è una scelta dolorosa che accomuna tanti. Abbiamo voluto farci portavoce delle storie e dei sentimenti di tanti, denunciando al contempo una società che, ancora oggi, non si occupa abbastanza di valorizzare i nostri talenti e di pensare al futuro delle nuove generazioni”.

La scelta musicale del brano si distingue per l’originalità: un tango con contaminazioni europee e gitane che avvolge il testo in un’atmosfera emozionante e intensa. La fusione di sonorità tradizionali e moderne accompagna la riflessione sulla condizione di chi è costretto a emigrare, creando un contrasto che rende ancora più potente il messaggio del brano, rafforzato poi ulteriormente dalla poesia finale di Francesco Riggio. È così che i Malarazza 100% Terrone riescono a toccare corde profonde, trasportando l’ascoltatore in un viaggio fatto di ricordi, emozioni e riflessioni sulla solitudine ed il distacco.

Il singolo è stato realizzato anche con la partecipazione della cantante siciliana Ada Oliveri.

La band sta attualmente lavorando a nuove tracce per il prossimo album, mentre continua a consolidarsi nel panorama musicale siciliano e nazionale.

È possibile ascoltare il brano su Youtube: https://youtu.be/T4aWo_nZSdA?si=4JSHjoA-IYlEUfHu

Formazione della band:

Piero Sciacchitano – Voce, Chitarra Acustica

Salvatore Alessi – Chitarra Elettrica, Violino, Cori

Giulio Esposto – Basso Elettrico, Cori

Giuseppe Amormino – Fisarmonica

Carmelo Traina – Tamburelli, Cori

Sebastiano Valenza – Batteria

Onofrio Ingrascì – Mandolino, Zufolo Siciliano, Sax

Claudia Cairone – Ballerina