‘Chiamami adulto’, reading spettacolo con Matteo Lancini

Il 20 marzo all'Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo

TORINO, 19 MAR – Nuovo reading-spettacolo all’Auditorium del grattacielo torinese di Intesa Sanpaolo: il 20 marzo, alle 20.30, va in scena “Chiamami adulto” di e con Matteo Lancini, realizzato in collaborazione con Raffaello Cortina Cortina Editore per una co-produzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency. Su progetto di Giulia Cogoli. Lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini e l’attrice Sara Lazzaro saranno le voci recitanti che accompagneranno il pubblico alla scoperta di come stare in relazione con gli adolescenti. L’attenzione sarà posta su contesti e modalità in cui gli adolescenti costruiscono relazioni: dalla famiglia alla scuola, dagli ambienti digitali alle stanze di psicoterapia, dal gruppo dei pari al rapporto di coppia. La drammaturgia è realizzata con Emanuele Aldovrandi che firma la regia.

