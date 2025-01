Christopher Nolan gira la sua “Odissea” tra Favignana e le Eolie con un cast di star. Ciak il 24 marzo

Kolossal

Cinquanta giorni di riprese per il film del regista premio Oscar, Ulisse sarà Matt Damon

Christopher Nolan girerà alcune scene del suo adattamento del mito dell’Odissea di Omero sull’isola di Favignana, la più grande delle Egadi. Le riprese dovrebbero iniziare tra circa due mesi, come si legge su Variety. Favignana era anticamente nota come Egusa, vale a dire «che ha capre»: quello che mangiano Ulisse e i suoi compagni per fare provviste di cibo e rifocillarsi quando si fermano prima di fare ritorno verso casa. In realtà Nolan fa riferimento a Favignana ma tutte le isole Egadi e le Eolie dovrebbero rientrare nel piano di produzione della pellicola pare per 50 giorni di riprese. Sarebbero già state prenotate 400 camere a Favignana, Lipari e Vulcano con una notevole ricaduta sul territorio. Con la messa a punto delle location e la precisazione di parte dei tempi di lavorazione del film, la nuova opera di Christopher Nolan comincia a prendere forma. Il mosaico ha inziato a delinearsi con l’annuncio di un grande nome alla volta, una strategia che ha funzionato per aumentare l’interesse sul progetto, dei volti del cast, che includerà alcune delle star più acclamate del firmamento hollywoodiano.Dopo Matt Damon, la cui partecipazione è stata annunciata lo scorso autunno insieme alla data di uscita del film, atteso per il 17 luglio 2026, al film si sono uniti Tom Holland e Zendaya (coppia nella vita) e Anne Hathaway, poi Lupita Nyong’o e Robert Pattinson e Charlize Theron. Recentemente, è stato confermato anche l’ingresso nel cast di Jon Bernthal.

Cast stellare, da Matt Damon a Zendaya

Restano ancora top secret i ruoli pensati da Nolan (anche sceneggiatore del progetto) per gli interpreti annunciati. La stampa estera ha diffuso di recente alcune voci secondo cui la star del film potrebbe essere Tom Holland e non Matt Damon, premio Oscar, come molti avevano pensato fin dal primo momento. I due, tuttavia, potrebbero interpretare lo stesso personaggio, Ulisse, in due fasi della sua vita. Ma c’è chi pensa che Tom Holland interpreterà invece il ruolo di Telemaco.In Sicilia atterrerà un super cast: oltre Damon ci saranno tre premi Oscar Anne Hathaway, che forse sarà Penelope, Lupita Nyong’o e Charlize Theron la maga Circe, ma ancora non sono stati rivelati tutti i ruoli e si tratta di ipotesi o di voci.